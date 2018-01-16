الأمن السعودي يقتل مطلوبا أمنيا خطرا قرب العوامية

الرياض: قالت السلطات السعودية إنها قتلت مساء الاثنين مطلوبا أمنيا خطيرا مورط في جرائم ارهابية، بالقرب من بلدة العوامية.

وصرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة لوكالة الأنياء السعودية الرسمية (واس) أنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية، عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة من نوع (هونداي سوناتا) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة".

وقال ذات المصدر: "عند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى".

وضبطت القوات الأمنية داخل سيارة الارهابي القتيل أسلحة ومعدات، ومن ذلك، سلاح رشاش كلاشنكوف، ومسدس وعددا من الطلقات وبدلة عسكرية وأقنعة وجه.

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية أنّها "مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية ‏وردعه ودرء شره"، بحسب "واس".