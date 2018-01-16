طبيب البيت الأبيض: ترمب لا يعاني خللًا في الإدراك

أعلن طبيب البيت الأبيض الثلاثاء أن البيانات الصحية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك.

إيلاف من واشنطن: قال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن "كل البيانات تشير إلى أن الرئيس بصحة جيدة، وأنه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية"، وذلك إثر أول زيارة طبية أجراها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام، وجاءت نتائجها "ممتازة".

وأضاف الطبيب أن ترمب "لديه جينات رائعة، وقد خلقه الله على هذا النحو". وأكد الطبيب العسكري أن ترامب الذي كان هدفًا لموجة تكهنات طالت صحته الذهنية، هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك، الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

وأوضح طبيب الرئيس الأميركي "أعتقد أنه رأى في الخضوع للفحص الطبي فرصة لوضع حد لبعض من ذلك"، تابع قائلًا "أعتقد أنه لم يكن قلقًا على الإطلاق من أن يكون لديه ما يخفيه".

وأشار جاكسون إلى أن الفحص أُجري باستخدام تقييم مونتريال للإدراك، وجاءت نتيجته 30/30. وشدد الطبيب على أن ترمب "ليست لديه أية مشاكل إدراكية أو عقلية على الإطلاق"، مضيفًا أنها على حد علمه المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس لفحص طبي كهذا خلال ولايته.

وكشف جاكسون البيانات الحيوية للرئيس: الطول 1.90 مترًا، الوزن 108 كلغ، نبض القلب 68، وضغط الدم 122/74.

وأوضح الطبيب أن الفحص، الذي أُجري الجمعة في مستشفى وولتر ريد العسكري الوطني، أظهر أن نتائج نبض القلب وضغط الدم وعمل القلب جاءت طبيعية، وأن الوظائف الحركية والجهاز الحسي كانت طبيعية كذلك.

تابع الطبيب "صحة القلب ممتازة في هذه المرحلة من حياته، وأعتقد أن قسمًا كبيرًا من ذلك مردّه إلى أنه لم يتعاط يومًا التدخين أو الكحول".

ووعد الطبيب أنه سيعمل على إعداد برنامج لمحاولة تخفيف السعرات الحرارية والدهون والكاربوهيدرات في النظام الغذائي لدى الرئيس "قدر المستطاع".