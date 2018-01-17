وزير مغربي يثير سخرية «فايسبوكيين» بسبب إفراغه كيس سكر داخل البرلمان

انتقد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ما أقدم عليه لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، أثناء تدخله أمس الإثنين بالبرلمان، حين عمد إلى إخراج كيس سكر صغيرمن جيبه، قبل أن يسكبه في راحة يده ثم ينثر حباته على البساط في قاعة الإجتماعات.

إيلاف من الرباط: كان الوزير الداودي يوجّه انتقادً احادًا إلى المعترضين على إلغاء صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) الذي يدعم بعض المواد الأساسية كالسكر وغاز «البوطان»، والذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة السابقة في عهد عبد الإله ابن كيران، ووجّه باعتراض شديد من قبل فرق المعارضة في البرلمان.

واعتبر الداودي أنه من غير المعقول أن يستفيد الأغنياء من دعم الدولة لمادة السكر من دون وجه حق، وأنه لم يعد من حق المعترضين الوقوف ضد تنفيذ قرار إلغاء صندوق المقاصة ورفع الدعم عن بعض المواد.

علق بعض النشطاء على سلوك الوزير بكونه حصل على كيس السكر من الفندق المجاور لقبة البرلمان، وظل يحتفظ به إلى حين إفراغه بذلك الشكل على بساط قاعة الإجتماعات، حين كان ينتقد المعترضين على رفع الدعم عن السكر، مؤكدًا أنه ينبغي عليهم الدفع بتلك الخطوة نحو الأمام بدلًا من الإعتراض.

واعتبر آخرون من خلال تدويناتهم أن سلوك الوزير يدخل في نطاق مهنته الأصلية، حيث كان يعمل أستاذًا للإقتصاد، مما جعله يميل دائمًا إلى الشرح عن طريق التجربة، وهو ما دفعه إلى إخراج كيس السكر وإفراغه بذلك الشكل.