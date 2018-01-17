استنفار في أغادير بسبب زيارة ملكيّة مرتقبة

حالة استنفار قصوى تعرفها مختلف الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة في أغادير من أجل الإعداد لزيارة ملكيّة مرتقبة، بعد أكثر من سَبْع سنوات على ثاني زيارة يقوم بها الملك محمد السّادس إلى جهة سوس ماسة.

إيلاف من الرباط: "المساء" كتبت أن هذه الزيارة تأتي بعد النِقاش الحاد الذي عرفته وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط السياسية، التي تتحدّث عن غضبة ملكية عن المدينة، فيما ينتظر أن تشهد الزيارة التي يرتقب أن تكون يوم الجمعة التاسع عشر من يناير الجاري تدشين عدد كبير من المشاريع التي تنتظر الزيارة الملَكية لتفعيلها، ويتعلق الأمر بالمستشفى الجامعي ومشروع تحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع التي تمت برمجتها خلال هذه الزيارة.

تعقب "شبكات" تتاجر في البحوث الجامعية المسروقة

"المساء" كتبت كذلك أن الأمن يتعقب شبكات على الإنترنت متخصّصة في "بيع البحوث الجامعية المسروقة".

ونسبة إلى مصادر الصحيفة عينها فإن "عملية البحث والتحقيق التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية، جاءت مباشرة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة "فايسبوك" تعرض خدمات بيع بحوث جامعية مسروقة، لا سيما للمقبلين على نيل شهادة الإجازة في كل التخصصات"، مضيفة في السياق نفسه أن "الأمن تلقى شكاوى من عمداء كليات بعد ارتفاع عدد الطلبة الذين ثبتت في حقهم سرقة بحوث منشورة على شبكة الإنترنت".

الرميد يتصل ببنعبد الله لتطويق "أزمة التصريحات"

تقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدّولة المكلَّف حقوق الإنسان، إلى الاتّصال بنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدّم والإشتراكية، من أجل إيضاح حقيقة التصريحات المنسوبة إليه، والتي حملت هجومًا على الحليف التقدمي للإسلاميين داخل الحكومة، في موقف يأتي بعد أسابيع قليلة من الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إلى سعد الدين العثماني، وصف فيها الحسين الوردي بأسوأ وزير للصحة في تاريخ المغرب.

أضافت الصحيفة نفسها أن التصريحات المنسوبة إلى الرميد، والتي قال إنها أخرجت عن سياقها، حملت انتقادات إلى وزراء حزب التقدم والإشتراكية، حيث وصف أداءهم بـ" المحدود". أما الحسين الوردي، فقد وصفه وزير الدولة بـ"الوزير الفاشل"، وفق ما تسرب من لقاء حزبي داخلي. الرميد خرج عبر إعلام حزبه ليؤكّد أن "بنعبد الله أعرب عن تفهمه وتم إغلاق الموضوع". وزاد قائلًا: "الحكمة لا تسمح بالالتفات إلى بعض الوشايات الرخيصة التي تحاول النيل من إنجاز كبير نسجته قيادة الحزبين منذ سنوات وخضع لامتحانات صعبة لم تزده إلا متانة ورسوخًا".

تطبيق ضبط أسعار المحروقات عبر مختلف تراب المغرب يرى النور قريبًا

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن تطبيق ضبط أسعار المحروقات عبر مختلف تراب المغرب سيرى النور قريبًا، ويتعلق الأمر بموقع "محطتي"، وهو الأول من نوعه في ضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن غالبية الشركات السبع، التي تستحوذ على قطاع المحروقات في المغرب، مدت الوزارة بالمعطيات المطلوبة، والمرتبطة بأسعار بيع وشراء المحروقات ومصدرها، مشيرة إلى أنه بعد تعنّت وتهرب دام أكثر من خمسة أشهر، رضخت هذه الشركات لطلب الوزارة.

وأوضحت "أخبار اليوم" أن هذا الموقع سيمكن المواطن من الإطلاع على الأسعار والخدمات المعروضة في مختلف محطات الوقود بالمملكة والمقارنة بينها.

معارضو العماري بمجلس جهة طنجة انصهروا في الغالبية

"الأخبار" كتبت أن المعارضة المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية داخل مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، الذي يرأسه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، انصهرت بشكل كامل في الغالبية المشكلة لهذا المجلس، وأضحت تتسابق على السفريات والتعويضات عن التنقلات والسيارات وغيرها رفقة العماري، وهو ما دفع الأخير إلى إسناد مصلحة حساسة إلى مستشاري حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بوكالة المشاريع، وهو ما أذكى نار التسابق بين الأعضاء المنتمين إلى هذا الحزب قصد التقرب من رئيس الجهة.

ضحيتها باب سبتة ماتتا نتيجة الرفس

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن تقرير تشريح جثتي ضحيتي معبر سبتة المحتلة أقر بإصابة الضحيتين برضوض وجروح عميقة في الصدر والرأس، نتيجة الرفس الذي تعرّضتا له من طرف زميلاتهما، أثناء التدافع الذي نشب بين النساء خلال محاولة بعضهن الدخول، من دون الخضوع لترتيب الصف.

وأضافت الصحيفة عينها أن تعليمات عليا أعطيت، في هذا الصدد، للكشف عن السبب الرئيس لمقتل السيدتين.