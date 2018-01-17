أميركا تحجب نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين

واشنطن: أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن قرار الولايات المتحدة حجب نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يهدف إلى معاقبة أحد، لكنه يرجع إلى رغبة أميركية في إجراء إصلاحات بالوكالة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان "هذا لا يهدف إلى معاقبة" أحد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجه سابقاً العديد من الانتقادات إلى الأونروا. وأعلن في الثاني من يناير أنه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين واتهمهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام" مع الإسرائيليين.

وكتب ترمب على "تويتر": "ندفع مئات الملايين من الدولارات سنويا، ولا نحصل على أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل". وأضاف: "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟".

كما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحدة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في السابع من يناير، معتبراً أنها يجب أن تختفي من العالم، ومتهماً إياها بالسعي إلى تدمير دولة إسرائيل. وقال في جلسة حكومية: "إنني أتفق تماماً مع الانتقادات الحادة التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنظمة الأونروا".

يذكر أن مسؤول أميركي في وزارة الخارجية الأميركية أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلاً".



