نصر المجالي: كشف تقرير بريطاني أن أموالاً متأخرة لدى دولة قطر ساهمت في دفع الشركة العملاقة (كاريليون – CARILLION) للإنشاءات والخدمات إلى الانهيار، حيث رفضت البنوك إقراض الشركة أية أموال إضافية.

وأشار التقرير إلى أن انهيار كاريليون ألقى بظلاله على مئات المشروعات الكبرى البريطانية، إذ تدير الشركة -التي تأسست قبل مئتي عام- خدمات عامة، مثل المستشفيات وخطوط القطارات ومواقع تابعة لوزارة الدفاع.

وقالت صحيفة (التايمز) اللندنية إن الدوحة مدينة لكاريليون بنحو 200 مليون جنيه استرليني في إطار مشروعات بناء متعلقة بكأس العالم التي تستضيفه قطر في 2022.

لكن مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية قالت إن الشركة البريطانية، التي ربحت عطاء البناء التحضيري لكأس العالم في 2011، تدين لها بسبب عدم قدرة الشركة على اتمام الأعمال في موعدها. واضطرت الشركة العملاقة، بحسب الصحيفة، إلى الخضوع لتصفية إجبارية بعد تأخيرات باهظة التكلفة في العقود وتراجع في الأنشطة الجديدة.

وتقول الصحيفة إن الشركة أعلنت في يوليو الماضي عن فجوة في ميزانيتها تقدر بنحو 850 مليون جنيه استرليني، من بينها 314 مليونا منسوبة لمشروعاتها في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج.

تصفية اجبارية

وكانت الشركة العملاقة اضطرت إلى الخضوع لتصفية إجبارية بعد تأخيرات باهظة التكلفة في العقود وتراجع في الأنشطة الجديدة، مما أوقد شرارة سلسلة تحذيرات بشأن النتائج، وأسفر عن تكبد خسارة تزيد على مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فيليب غرين "في الأيام الأخيرة لم نتمكن من تدبير التمويل لدعم خطة عملنا، ولذا توصلنا إلى هذا القرار الذي نأسف له أشد الأسف".

وأضاف غرين "هذا يوم حزين جدًا لكاريليون، ولزملائنا وموردينا وعملائنا الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات عديدة".

ومن بين دائني كاريليون بنوك "آر بي أس" و"سانتاندير يو كي" و"أتش أس بي سي" وآخرون. وعلى الشركة ديون وخصوم بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، وهي توظف 43 ألف شخص في أنحاء العالم، منهم عشرون ألفاً في بريطانيا.

وكانت الشركة نفذت مشاريع بناء مثل دار الأوبرا الملكية في لندن، وطريق نفق قناة السويس، ومحطة يونيون في تورونتو.

صعوبات المالية

وبدأت قصة انهيار الشركة في يوليو 2017، حيث أصدرت "كاريليون" 3 تحذيرات للمساهمين في غضون 6 أشهر، وذلك على خلفية التأخر في دفع العقود لدى الشركة مع الشركات التي تتعامل معها.

وعمدت الشركة، إلى الخروج من بعض الأسواق العربية لتقليص نفقاتها لمواجهة الصعوبات المالية، لكنها لم تتمكن من إعادة هيكلة ديونها التي بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وكانت القيمة السوقية للشركة كانت عند مليار جنيه إسترليني في يوليو 2017، قبل أن تتدهور قيمتها إلى 61 مليون جنيه، لافتاً إلى أن سهم الشركة قد تراجع بأكثر من 90% منذ بداية العام الماضي.

الشرق الأوسط

يذكر ان شركة "كاريليون" تتواجد في الإمارات من خلال "الفطيم كاريليون" بملكية 49% للشركة البريطانية. ونفذت "الفطيم كاريليون" مشاريع ضخمة في الإمارات مثل فندق ياس ودبي فيستفال سيتي.

لكن كاريليون قررت في منتصف 2017 الخروج من أسواق السعودية ومصر وقطر بسبب نيتها تخفيض نفقاتها. كما أسست "كاريليون علوي" عدداً من المشاريع في سلطنة عمان مثل دار الأوبرا وفندق الدقم.

ويطرح إفلاس الشركة علامات استفهام عديدة حول مصير الموظفين، خصوصًا أن الشركة توظف 43 ألف موظف بينهم 20 ألفاً في بريطانيا وحدها. كما تقدم الشركة الخدمات في مجال الدفاع والتربية (إدارة أكثر من 900 مدرسة)، إضافة إلى الصحة والنقل، إذ إنها تأخذ على عاتقها مشروع القطار السريع (HS2).

لكن الحكومة البريطانية قالت إنها ستستمر في توفير التمويل لمواصلة الخدمات العامة.