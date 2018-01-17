الجسر الحجري الصغير الذي غيّر التاريخ البريطاني

لندن: يبقى جسر توايزل منزوياً تكاد العين لا تراه وهو يربط بين ضفتي نهر تيل في مقاطعة نورثمبرلاند شمال شرق انكلترا بقوسه الحجري الرشيق. ومن الوهلة الأولى يبدو أنه بُني في القرن الثامن عشر، ولكنه في الحقيقة أُنجز في مرحلة مبكرة من عهد الملك هنري الثامن في القرن السادس عشر.

حجم الجسر الحجري الصغير ومظهره المتواضع يجعلان من الصعب تخيل الأحداث التي شهدها خلال معركة فلودين فيلد في عام 1513 حين استخدمته قوافل الجيش الانكليزي لنقل معداتها فيما كان آلاف الجنود يخوضون في ماء النهر للعبور الى الضفة الأخرى.

ويبدو من المستبعد أن جسراً طوله اقل من 30 متراً وعرضه نحو أربعة أمتار على نهر صغير نسبياً كان له دور كبير في حسم نتيجة المعركة ومعها العلاقات الانكليزية الاسكتلندية لأجيال قادمة. وفي الحقيقة أن الخريطة تبين أن النهر يشكل الحدود الطبيعية بين انكترا واسكتلندا.

الأفضل

توقفت حركة المرور على جسر توايزل منذ زمن طويل، ولكنه ما زال في حالة ممتازة ولعله أفضل الجسور الحجرية الستة عشر التي ما زالت قائمة في انكلترا منذ القرون الوسطى. ويُرجح أنه أكبر جسر حجري أحادي القوس قروسطوي في انكلترا، وكان أعرض الجسور ذات الركيزة الواحدة حتى القرن الثامن عشر.

ولكن الطول والعرض نسبيان والمعايير البشرية هي التي تجعل الجسور الحجرية جميلة، كما يعرف كل من عبر جسورًا حجرية قديمة في وادي دوفدايل وسط انكلترا مشياً على الأقدام.

ويمكن قول الشيء نفسه عن الجسور الحجرية في مقاطعة ديفون جنوب انكلترا وخاصة على نهر دارتمور.

ولكن أطول الجسور الحجرية هو جسر تار ستيبس الذي يعبر نهر بارلي على سبعة عشر قوسًا كبيرًا في مقاطعة سومرسيت جنوب غرب انكلترا. وقد يوحي هذا الوصف بأنه جسر كبير لكنه في الحقيقة يبدو مثل رف كتب أُزيح جانباً بقوة. والأرجح انه أقدم من جسر توايزل بكثير.

جزيرة من القرن الثاني عشر

وتطول قائمة الجسور الحجرية القديمة في انكلترا. فهناك جسر كلاتيرن في منطقة كنغستون على نهر التايمز الذي يستمد اسمه من صوت حوافر الخيل وإقدام البشر أثناء عبوره. ويبدو الجسر جزيرة من القرن الثاني عشر في بحر من العمارة ما بعد الحديثة. ويمكن في يوم مشرق رؤية الأسماك تتربص في الماء الصافي للحشرات التي تحط على سطح الماء.

من الجسور الحجرية الجميلة الأخرى في انكلترا جسر كلوبتون الذي يعبر النهر في مدينة ستراتفورد على نهر ايفون، مسقط رأس شكسبير، وبني في عام 1484، ومكافئه من القرن الثامن عشر جسر بالتيني في مدينة باث ذات الآثار الرومانية وهو جسر جميل تحف به متاجر أنيقة. والجسران بناهما مواطنون أثرياء.

وفي اسكتلندا هناك "الجسر على الأطلسي"، الذي صممه المعماري روبرت ميلن بقوس يتيح مرور السفن تحته، رابطاً بين اوبان وجزيرة سيل فوق مياه الأطلسي ومن هنا اسمه.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/united-kingdom/articles/the-tiny-stone-bridge-that-changed-the-course-of-british-history/