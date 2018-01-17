دعوى قضائية ضد فرنسا قدمتها عائلات جهاديين محتجزين في سوريا

باريس: اعلن محامو نساء واطفال جهاديين فرنسيين قبضت عليهم القوات الكردية في سوريا انهم قدموا الاربعاء شكوى ضد السلطات الفرنسية بتهمة "الاعتقال التعسفي" و"إساءة استخدام السلطة".

وقال المحامون في بيان ان "كردستان السورية ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، فان هؤلاء النساء والاطفال محتجزون جميعا بدون حق".

واوضح مصدر مقرب من الملف ان نحو اربعين جهاديا فرنسيا بالغين، مناصفة بين الرجال والنساء، يرافقهم نحو عشرين طفلا معتقلين في سوريا والعراق غالبيتهم العظمى بيد اكراد سوريا.

وقد عبرت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في محاكمة هؤلاء من قبل "السلطات المحلية" اذا كانت الظروف تسمح بذلك.