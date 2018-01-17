مقتل ثلاثة بتحطم طائرة نقل عسكرية تركية

اسطنبول: أعلن الجيش التركي تحطم طائرة نقل عسكرية الاربعاء في جنوب الأناضول ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين كانوا على متنها.

وأفاد بيان القوات التركية المسلحة أن الطائرة التي كان على متنها طيارين اثنين وخبير تقني تحطمت في محافظة اسبارطة مقدما التعازي لعائلات "رفاقنا الأبطال" الذين لقوا حتفهم جراء "حادثة أليمة".

ولم يتضح بعد سبب الحادث لكن المحافظ شهموس غونايدين تحدث لقناة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية عن وجود ضباب كثيف في المنطقة.

وقال "نعمل على الوصول إلى حطام" الطائرة.

وأفاد الجيش أن الطائرة من طراز "كاسا" انطلقت من محافظة اسكي شهر في غرب الاناضول الساعة 0803 ت غ قبل أن ينقطع الاتصال بها حوالى الساعة 0950 ت غ فيما بدات عملية البحث والانقاذ.

وفي ديسمبر العام الماضي، تحطمت مقاتلة تركية قرب مطار في مدينة دياربكر بجنوب شرق البلاد إلا أن الطيار تمكن من النجاة بنفسه.



