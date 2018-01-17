الشرطة السودانية تفرق بالغاز المسيل تظاهرة ضد رفع الأسعار

الخرطوم: خرج نحو مئتي متظاهر سوداني الاربعاء في مسيرة بمدينة أم درمان احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتزامن ذلك مع اعتقال عناصر الامن السوداني الامين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب بعدما نظم حزبه تظاهرة مشابهة في الخرطوم احتجاجا على ارتفاع اسعار الخبز، بحسب ما اكد متحدث باسمه لفرانس برس.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خصوصا الخبز في أنحاء السودان خلال الأسابيع الأخيرة بعدما قفزت أسعار الطحين بسبب النقص في كميات القمح.

وهتف المتظاهرون الذي ساروا نحو ساحة في وسط أم درمان الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل "لا لا للجوع! لا لا لارتفاع الأسعار!".

وتحركت شرطة مكافحة الشغب بشكل سريع لمنع المسيرة حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال المراسل أن السلطات استخدمت المياه في الشوارع المؤدية إلى الساحة لمنع تقدم المحتجين.

وتأتي تظاهرة الاربعاء تلبية لدعوة حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، بعدما خرجت احتجاجات مشابهة قبل يوم قرب قصر رئاسي في الخرطوم بناء على دعوة أطلقها الحزب الشيوعي.

وفرقت الشرطة كذلك تظاهرة الثلاثاء باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي علي سعيد ان عناصر من جهاز الامن والمخابرات الوطني اعتقلوا زعيم الحزب.

وقال سعيد لوكالة فرانس برس "اليوم (الاربعاء) عند الساعة 3,00 صباحا (01,00 ت غ) وصلت شاحنتان على متنهما عناصر مسلحة من جهاز الامن والمخابرات الى منزل الامين العام مختار الخطيب واقتادوه الى جهة مجهولة".

وأضاف "لا نعرف مكانه لكننا نعرف ان جهاز الامن والمخابرات اخذه".

