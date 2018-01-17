محادثات السلام حول سوريا ستستأنف في فيينا الاسبوع المقبل

الامم المتحدة: أعلنت الامم المتحدة الاربعاء انها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في فيينا الاسبوع المقبل قبل ايام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول سبل انهاء الحرب.

وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 كانون الثاني/يناير في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 من الشهر نفسه في محاولة لايجاد تسوية للنزاع السوري المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الامم المتحدة ان المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا "يتوقع ان تحضر الوفود الى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه".

واضافت ان "اي مبادرة سياسية من قبل الاطراف الدوليين يجب ان تقيم انطلاقا من قدرتها على المساهمة في دعم عملية جنيف السياسية التي تتولى الامم المتحدة رعايتها والتطبيق الكامل للقرار 2254"، وهو خارطة طريق لانهاء النزاع اعدت في العام 2015.

واسفر النزاع السوري عن مقتل اكثر من 340 الف شخص وادى الى تشريد الملايين كما خلف دمارا هائلا في البلاد.

