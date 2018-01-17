قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يظهر أية علامات غير عادية في اختبار إدراكي، وإنه يتمتع بصحة جيدة.

وأوضح الطبيب روني جاكسون قائلا "ليس لدي قلق إزاء قدراته الإدراكية أو الوظائف العصبية".

وقد خضع ترامب، البالغ من العمر 71 عاما، في الأسبوع الماضي لفحص طبي استغرق 3 ساعات، وهو الأول منذ توليه الرئاسة.

وجاء ذلك بعد صدور كتاب أثار تكهنات بشأن الصحة العقلية للرئيس.

"ممتازة"

ووصف الدكتور جاكسون للصحفيين في البيت الأبيض الحالة الصحية للرئيس، قائلا إن حالته في المجمل "ممتازة".

Reuters ثارت تكهنات حول قدرات الرئيس الإدراكية بعد صدور كتاب مايكل وولف "نار وغضب: من داخل بيت ترامب الأبيض"

وأضاف "كل المؤشرات الصحية للرئيس تقول إنه بصحة جيدة، وسيظل كذلك خلال فترة رئاسته، فهو يتمتع بمميزات الانقطاع لفترة طويلة عن التبغ والكحوليات".

ولدى سؤاله كيف يمكن لرجل يتناول الدجاج المقلي والمياه الغازية منخفضة السعرات ولا يمارس الرياضة أن يتمتع بصحة جيدة، أجاب الطبيب، قائلا "إنها الجينات.. فهو لديه جينات لا تصدق".

ومع ذلك، أضاف أن ترامب يمكنه أن يستفيد من حمية منخفضة الدهون وممارسة الرياضة بشكل أكبر.

تقييمات مونتريال

وكان أطباء عسكريون قد فحصوا الرئيس في مركز والتر ريد الطبي ببيثيسدا في ميريلاند في الاختبارات التي قيل إنها سارت "بشكل جيد على نحو استثنائي".

ولفحص الجانب الإدراكي تستخدم وزارة المحاربين القدماء اختبار الوظائف العصبية المعروف بنظام تقييمات مونتريال الإدراكية (MoCA) الذي يقيس الانتباه والتركيز والذاكرة واللغة والحسابات والتوجهات وغيرها.

وكانت قد ثارت تكهنات حول قدرات الرئيس الإدراكية خاصة بعد صدور كتاب مايكل وولف "نار وغضب: من داخل بيت ترامب الأبيض"، حيث أشار الكاتب إلى عدم قدرة الرئيس على مواصلة دوره بسبب لياقته الذهنية. وزعم وولف أن كل مساعدي ترامب يرونه "طفلا" يريد إشباع رغباته فورا.

ورد ترامب قائلا إن كتاب وولف "ملئ بالأكاذيب"، كما استبعد وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الشكوك حول قدرات الرئيس العقلية.

وفي ديسبمر/ كانون الأول 2015، قال الدكتور هارولد بورنشتاين طبيب ترامب الخاص لفترة طويلة في التقييم السابق للانتخابات إن ترامب سيكون "أكثر شخص يتمتع بالصحة يتم انتخابه على الإطلاق للرئاسة".