فشل وزير النقل الأردني فاستقال

صدر مرسوم ملكي في الأردن بقبول استقالة وزير النقل جميل مجاهد وتعيين وليد المصري وزير البلديات خلفا له، وهذا الأخير خامس يحمل حقيبة النقل في غضون عام ونصف العام.

وتواترت التقارير في عمّان حول أسباب استقالة وزير النقل، حيث قالت بعضها إنها جاءت بسبب خلاف مع رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن ترخيص التطبيقات الذكية، حيث يريد مجاهد وضع شروط محددة لترخيص تطبيقات النقل الذكية، ودفع مقابل الترخيص، بينما لا يريد الرئيس هذه الشروط، ويريدها مجانا.

وكشف النائب عبد القادر الأزايدة الفشيكات ان احد الاسباب الرئيسية وراء استقالة وزير النقل هو عدم مقدرته على حل العديد من الملفات في الفترة الأخيرة، وحصول مشادة كلامية بينه وبين رئيس الوزراء ومعه شخصياً بعدة قضايا.

ونقل موقع (سرايا) عن الفشيكات قوله: ان الوزير مجاهد حضر اجتماعاً بوجود رئيس الوزراء هاني الملقي والنائب عبد القادر الأزايدة حول قضية سائقي شاحنات الفوسفات العالقة منذ شهور ، ووجه الملقي عتاباً شديد اللهجة للوزير مجاهد حول تأخر حل هذه القضية ، وبادره كذلك الأزايدة باللوم و التخبط في القرارات وعدم معرفة الخيار الصحيح لتفادي هذه الأزمة.

و اضاف النائب ان احد المسؤولين الحاليين أبلغه بأن مجاهد اتصل به واستشاره حول كيفية حل قضية سائقي شاحنات الفوسفات ، و استغرب هذا المسؤول كيف لوزير ان يطلب رأيه في قضية هو الأقدر على حلها وله صلاحيات كبيرة، وبين الأزايدة انه توجه الى مجاهد على اثر ذلك وقال له "ارحل من منصبك اذا مش قادر تحل المشاكل" مما اثار غضب مجاهد واستمر بالقرارات غير المدروسة وفقاً لحديث الفشيكات.

ومن جانبه قال مصدر نيابي رفيع مطلع ، ان هنالك العديد من الملفات التي لم يستطع مجاهد التعامل معها ، وكان من المتوقع ان يجد لها حلول والنهوض بالخيارات المطروحة حول قطاع النقل، وان التوقعات التي ظهرت كانت مخيبة للأمال ، ومن اهم تلك الملفات هو ملف التطبيقات الذكية.

وقالت مصادر أخرى إن استقالة الوزير مجاهد مرتبطة باداء الوزارة التي واجهت العديد من المشاكل وبقيت معلقة دون حلول مثل اعتصام اصحاب الشاحنات، والذي استمر لمدة طويلة دون حل المشكلة المرتبطة باصحاب وسائقي شاحنات النقل، بالرغم من التدخل النيابي.

وقال مراقبون إن الملقي وجه الوزير مجاهد لحل مشكلة الشاحنات في أسرع وقت، خصوصا بعد ورود العديد من الشكاوى ومنها نيابية، الا انها بقيت دون ايجاد حلول.

اما اعتصام الشاحنات والذي نفذه عدد من أصحاب وسائقي الشاحنات انتهى إلى جملة من التوقيفات للسائقين بعد أن اغلقوا الطريق الرئيسي في مأدبا وتركوا شاحناتهم دون رفعها.

