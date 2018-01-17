ستراسبورغ: اتهم الاتحاد الاوروبي روسيا الاربعاء ببث آلاف الاخبار المضللة ضمن "استراتيجية منظمة" لزعزعة استقرار التكتل.

وتواجه موسكو سيلا من الاتهامات بالتدخل في سلسلة أحداث سياسية، بينها التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وأزمة الاستقلال الكاتالونية.

وعرض مفوض الامن في الاتحاد الاوروبي جوليان كينغ على البرلمان الاوروبي تقييما فظا لجهود الكرملين الدعائية.

وقال "لا شك في ان حملة التضليل الاعلامي الموالية للكرملين استراتيجية منظمة تصدر مواضيع التضليل نفسها في أكبر عدد من اللغات وعلى كل ما يمكن من القنوات، بأعلى وتيرة".

واوضح ان "هذه الخلاصة تستند إلى أبحاث استغرقت عامين لمجموعة عمل ايست ستراتكوم في الاتحاد الاوروبي والتي جمعت أكثر من 3500 مثال على التضليل لصالح الكرملين والتضارب مع وقائع متاحة للعامة، تكررت بكثافة بلغات كثيرة".

وانشئت مجموعة ايست ستراتكوم في 2015 للتصدي لمعلومات غير دقيقة او خبيثة بشان الاتحاد الاوروبي في دوله الشرقية، على غرار اوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، وللترويج لسياسات الاتحاد.

وبين الاخبار الكاذبة المرصودة مؤخرا منع فرنسا رموز الميلاد واستخدام الدنمارك حيوانات اليفة منبوذة طعاما في حدائق الحيوانات وادراج السويد قانونا يفرض موافقة خطية قبل ممارسة الجنس.

والاثنين اطلق الاتحاد الاوروبي مجموعة عمل تضم نحو 40 خبيرا بينهم ممثل لوكالة فرانس برس، للعثور على وسائل للتصدي لظاهرة الاخبار الكاذبة على نطاق أوسع.