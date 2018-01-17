زي جديد للخفر الملكي بالمغرب يستجيب لمعايير الراحة والأمان

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تخصيص زيّ مهني جديد لفائدة عناصر "الخفر الملكي" ، وموظفي الشرطة العاملين في أمن القصور والإقامات الملكية في جميع أنحاء المغرب، والذي يتميز بمطابقته لخصائص الراحة والأمان من دون إغفال الجانب الجمالي للهندام.

إيلاف من الرباط: يتسم الزيّ المهني الجديد الذي تم تعميمه على الخفر الملكي بكونه مصممًا وفق معايير خاصة، تضمن الرفع من معايير الراحة والأمان في إنجاز المهام المنوطة بهذه الفئة من الأمنيين، لتناسب جميع الوضعيات التي يعملون بها، من خلال اشتغالهم في المراسيم والتشريفات الرسمية.

معايير خاصة

تتوافر الأزياء الجديدة الخاصة بدرّاجي الخفر الملكي على خصائص أمان قادرة على تحمل ومواجهة الاصطدامات، وموصولة بمنظومة وقائية تضم أكياسًا هوائية AIR BAG، إضافة إلى قفازات وأحذية جلدية وخوذة رأس تتوافر جميعها على وسائل للراحة والأمان.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق عن اعتمادها لزّي جديد لموظفي الشرطة بأمن القصور والإقامات الملكية، إسوة بالتغييرات التي طالت هندام باقي زملائهم العاملين في باقي المصالح التابعة للأمن الوطني المغربي، وذلك أثناء تقديم حصيلتها السنوية برسم سنة 2017.

الزيّ الجديد للشرطة

يندرج العمل بالزيّ النظامي الجديد الخاص بموظفي المديرية في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني، وتطوير البنيات الشرطية، بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة، وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة ثانية.

تتوافر في الزي النظامي الجديد وفق بيان سابق للمديرية العامة للأمن الوطني خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدّل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل المصالح الأمنية، ويضمن ملاءمته مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة، وأن يساعدها على الاضطلاع الأمثل بمهامها، بحيث تم تخصيص زي خاص بكوكبات الدراجين، وزي خاص بفرق التدخل، وزي خاص بفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور، وزي خاص بشرطة الحدود، مع اشتراكها جميعها في العلامات المميزة الموحدة التي تدل على جهاز الأمن الوطني.

وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء في ما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلًا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة إلى مختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وشرطة الكلاب البوليسية.