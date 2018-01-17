ترمب يتهم موسكو بتقويض الجهود الدولية لعزل كوريا الشمالية

واشنطن: ندد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء بموقف روسيا في الملف الكوري الشمالي، معتبرا انها تقوض الجهود الدولية القائمة لعزل نظام كيم جونغ اون.

وقال ترمب في مقابلة مع وكالة رويترز ان "روسيا لا تساعدنا البتة حول كوريا الشمالية".

واضاف "ما تقوم به الصين لمساعدتنا تضعفه روسيا"، مشيرا الى تطبيق العقوبات الدولية الهادفة الى اجبار نظام كوريا الشمالية على التخلي عن سلاحه النووي.

ومنتصف كانون الاول/ديسمبر، اسف ترمب لموقف موسكو حيال هذا الملف وقال "الصين تساعد (لكن) روسيا لا تساعد".

واذ رفض ان يكشف ما اذا كان تواصل، في شكل او في اخر، مع الزعيم الكوري الشمالي، ابدى الرئيس الاميركي تحفظه عن فاعلية تواصل مماثل.

وقال "انا مستعد للجلوس (الى طاولة مفاوضات) لكنني لست واثقا بان هذا الامر سيحل المشكلة. انا غير مقتنع بان المحادثات تفضي الى اي شيء مهم"، مكررا اقتناعه بان اسلافه من الرؤساء افتقروا الى الحزم.

الى ذلك، لاحظ ترمب ان كوريا الشمالية باتت قريبة من تحقيق هدفها القاضي باطلاق صاروخ على الولايات المتحدة، واورد "لم يبلغوا (هذا الهدف) بعد لكنهم قريبون. وانهم يقتربون كل يوم".

وقبل بضعة ايام، اشاد ترمب باستئناف المباحثات بين الكوريتين وابدى "انفتاحه" على محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "اذا توافرت الظروف".

