خطف اميركيين اثنين وكنديين اثنين في شمال نيجيريا

لاغوس: خطف اميركيان وكنديان خلال "كمين" نصبه مسلحون في شمال نيجيريا، وفق ما افاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس الاربعاء.

وكان الاجانب الاربعة في طريقهم مساء الثلاثاء الى العاصمة الفدرالية ابوجا بعدما غادروا مدينة كادونا حين كمن لهم "مسلحون مجهولون" وقتلوا شرطيين اثنين كانا يرافقونهم، وفق ما اوضح مختار عليو المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا.

واوضح انه بحدود الساعة 19,00 (18,00 ت غ) بدأ الخاطفون "تبادلا كثيفا لاطلاق النار مع الشرطيين اللذين رافقا الاجانب ولقيا حتفهما مع الاسف".

واكد عليو ان "الشرطة بذلت كل ما في وسعها لانقاذهما" واستخدمت "كل ما لدينا من وسائل (بينها وحدات خاصة لمكافحة الخطف) للعثور عليهما على قيد الحياة واعتقال الخاطفين".

لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن هويات الرهائن.

ورفض المتحدث باسم السفارة الاميركية الذي اتصلت به وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات.

اما جون بابوك المتحدث باسم وكالة الشؤون الخارجية الكندية فقال ان "الشؤون الخارجية الكندية على علم بالتقارير حول خطف مواطنين كنديين اثنين في نيجيريا".

واضاف ان "مسؤولين قنصليين في نيجيريا على اتصال بالسلطات المحلية لجمع معلومات اضافية".

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرد بوكو حرام من أجل انشاء دولة اسلامية متشددة في شمال شرق نيجيريا، في نزاع ادى الى مقتل 20 الف شخص على الاقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.

لكن الخطف مقابل فدية ظاهرة متكررة في نيجيريا حيث تستهدف العصابات عادة الاثرياء وعائلاتهم، ويفرج عن الرهينة في غضون ايام بعد تسديد المبلغ المطلوب.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت الخارجية البريطانية مقتل المواطن البريطاني ايان سكواير الذي كان مخطوفا في نيجيريا في حين تم تحرير ثلاثة آخرين تمكنوا من العودة الى بلادهم. وخطف الاربعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب نيجيريا.

