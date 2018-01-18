السيسي يستعرض كشف حساب عن فترة رئاسته الأولى

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الأربعاء كشف حساب عمّا تم إنجازه في فترته الرئاسية الأولى، واصفًا ما تحقق على صعيد الاقتصاد بـ"الطفرة غير المسبوقة"، حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة.

إيلاف من القاهرة: جاء في البيان نقلًا عن السيسي الذي تولى منصبه في يونيو 2014 "على مدار فترة مسئوليتى حققنا طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية".

إنجازات قياسية

ويأتي هذا المؤتمر وسط توقعات بأن يقوم السيسي بإعلان الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستنعقد في مارس المقبل.

لن يجد السيسي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح للانتخابات، إذ يخلو المشهد السياسي من منافس حقيقي له، خصوصًا مع تفكك قوى المعارضة، ووجود خلافات كبيرة بينها، ما يمنعها من تقديم مرشح واحد.

وقال السيسي في مؤتمر الأربعاء، عقد تحت اسم "حكاية وطن"، وبثّه التلفزيون الرسمي، "لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على أرض مصر، بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه".

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

تابع "كان لهذه المشروعات الأثر الأكبر في اختفاء ظاهرة قوارب الموت التي كانت تحصد حياة المئات من زهرة شبابنا غرقًا في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط".

من ضمن المؤشرات التي استعرضها الرئيس المصري في كشف الحساب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.

كذلك أشار إلى انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار، منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج، وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

وأوضح السيسي أن معدلات البطالة انخفضت من 13.4% إلى 11.9%. كما أشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي. وكان السيسي (65 عامًا) صرح في نوفمبر الماضي أنه سيقدم كشف حساب "ثم نرى رد فعل الشعب".

