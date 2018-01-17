GMT 23:49 2018 الأربعاء 17 يناير GMT 0:09 2018 الخميس 18 يناير  :آخر تحديث

مقتل فلسطيني في عملية دهم إسرائيلية في شمال الضفة

أ. ف. ب.
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رام الله: قتل فلسطيني في وقت متأخر الاربعاء خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واكد شاهد عيان ان القوات الاسرائيلية دخلت بوقت متأخر الاربعاء مدينة جنين، حيث درات مواجهات عنيفة ادت بحسب الجيش الاسرائيلي الى سقوط "عدد من الجرحى". وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان الفلسطيني الذي قُتل يدعى احمد جرار ويبلغ 22 عاما.

وتم اعتقال فلسطينيين اثنين على الاقل في وقت كانت المواجهات لا تزال مستمرة فجر الخميس بسحب شهود عيان فلسطينيين.

واظهرت اشرطة فيديو تم بثها على الانترنت العديد من العربات الاسرائيلية المدرعة تدخل المدينة. وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان العملية الامنية الاسرائيلية قد تكون مرتبطة بمقتل حاخام بالضفة الغربية قبل اسبوع.


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