محادثات السلام السورية تستأنف الأسبوع المقبل بفيينا

الأمم المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في فيينا خلال الأسبوع المقبل، قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا حول سبل إنهاء الحرب.

وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 يناير في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 من الشهر نفسه في محاولة لايجاد تسوية للنزاع السوري المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الامم المتحدة ان المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا "يتوقع ان تحضر الوفود الى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه".

واضافت ان "اي مبادرة سياسية من قبل الاطراف الدوليين يجب ان تقيم انطلاقا من قدرتها على المساهمة في دعم عملية جنيف السياسية التي تتولى الامم المتحدة رعايتها والتطبيق الكامل للقرار 2254"، وهو خارطة طريق لانهاء النزاع اعدت في العام 2015.

واسفر النزاع السوري عن مقتل اكثر من 340 الف شخص وادى الى تشريد الملايين كما خلف دمارا هائلا في البلاد.

وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاربعاء بخطاب القاه حول سوريا في كاليفورنيا "يجب على روسيا تصعيد الضغط على النظام السوري ليس فقط من اجل ان يحضر" الى الجولة الجديدة من المحادثات "بل ايضا من اجل ان يشارك بشكل صادق بجهود الامم المتحدة وان يُنفّذ القرارات التي سيتم اتخاذها"، مشددا في هذا السياق على ان لروسيا "دورا مهما باقناع" النظام السوري.

