في خطوة تحسب لمصلحة الدبلوماسيّة المغربية، أبلغت الدنمارك برلمان البلاد بأنها قبلت اقتراح اللجنة الأوروبية للشروع في مفاوضات بشأن اتفاق الصيد الجديد في المغرب، طالبة دعم المفوضية الأوروبية لتمكينها من التّفاوض على الإتفاق الجديد للصيد مع المغرب، في إطار الاستعداد لانتهاء البرتوكول الحالي، في منتصف الصيف المقبل.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن القرار يُعد صفعة لجبهة البوليساريو التي تعتبر الدنمارك إحدى قلاعها بسبب وجود عددٍ من المؤيدين لأطروحتها في البلاد.

تأتي الخطوة بعد أشهر على تأكيد الدنمارك أن استيراد المنتجات من الصحراء المغربية قانوني، ولا يتعارض مع الشرعيّة الدوليّة، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة.

"الطرق السيارة" تتحرّك لمنع تعويض ضحايا الرشق

بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حقّها بتعويض قيمته 150 ألف درهم (15 ألف دولار)، لفائدة ضحيّة رشق بالحجارة على مقطع الطريق السيار، بدأت الشركة الوطنية للطرق السيارة تحرّكات لمنع تنفيذ هذا الحكم، حيث خرجت في بيان لها، تؤكّد من خلاله أنها ستبحث عن نقض الحكم، عبر سلكها لمراحل قضائية أخرى طبقًا للقانون، لنقض هذا الحُكم لدى الهيئات المختصّة، من خلال تقديم جميع الحجج القانونية الإضافية للدفاع عن حقوقها.

وكتبت" المساء" أن الشركة أكدت في بيان لَهَا، أنها حريصة على ضمان سلامة الزبائن مرتفقي الطريق كأولوية مُطلقة، لكن بالموازاة مع مسؤوليتها القاضية بالدفاع عن مصالحها الصائبة والمشروعة.

اعتقال ضابط و7 عناصر من القوات المساعدة

الصحيفة نفسها كتبت أن قيادة الدرك الملكي بقريتي أركمان ورأس الماء بضواحي الناظور (شمال)، قامت بعملية وأحاطتها بتكتم شديد.

وأضافت "المساء" أن العملية أفضت إلى اعتقال "كوماندان" (قائد) و7 أفراد من القوات المساعدة، و4 مدنيين، طالتهم شبهات حول الاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضحت الصحيفة أن الضابط المشار إليه ضبط متلبسًا بحيازة مبلغ مالي كبير جدًا في سيارته، مع حجز سيارتين رباعيتي الدفع من ممتلكات الموقوفين، مشيرة إلى أن العملية عرفت استعانة الدركيين بمعطيات استخباراتية، وأفضت إلى حجز 3 أطنان من البنزين كانت معدة لاستخدامها في زوارق سريعة.

تدبير"الاستقلال" بدأ يبرز ضعف أمين الحزب

أما "الأخبار" فكتبت أن تدبير حزب الاستقلال بدأ يبرز ضعف الأمين العام الحالي نزار بركة، بعد ثلاثة أشهر من انتخابه على رأس الحزب، بعد توزيع التنظيم على أعضاء اللجنة التنفيذية، ممكّنا حمدي ولد الرشيد من تدبير شؤون الحزب في الصحراء، وجعل ابن الأخير خلفًا لعبد القادر الكيحل في المسؤولية الوطنية التي كان يشغلها، وإسناد تدبير الحزب بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت إلى عبد الصمد قيوح وزينب قيوح.

البحث في وقوع تلاعبات خطيرة في تحويلات مالية مشبوهة

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح أن ملفات وُجهت إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بحجج تثبت وقوع تلاعبات خطيرة في تحويلات مالية مشبوهة، تهم مسؤولين مركزيين في الوزارة نفسها، فيما ينتظر أن تشمل التحقيقات معاملات تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء مقار الإدارة الترابية وثكنات القوات المساعدة في جهة الشرق، ولا توجد هذه الأوراش إلا على أوراق، والتكاليف الواردة في الملفات تتصل بفواتير مبالغ فيها، مثل كراء جرافات بـ15 ألف درهم (1500 دولار) لليوم، بدلًا من 3500 درهم (350 دولارا) كمستحق لاستئجار هذه الآلات في المملكة.

تحايل على عملية ترقيم الماشية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن اختلالات شابت عملية تجهيز مجموعة من المجازر الجماعية، منذ دخول القرار الصادر من وزير الفلاحة حيّز التنفيذ، والقاضي بتوافر كل المواشي على ترقيم ووثائق تثبت مصادرها.

وأضافت الصحيفة عينها أن بعض المربين يعمدون إلى ترقيم الحيوانات أمام أبواب المذابح من أجل توفير الشرط القانوني لإدخالها إلى فضاءات الذبح.