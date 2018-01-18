بيع ذيل ديناصور بمزاد في المكسيك

المكسيك: طرح ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية في سبتمبر الماضي أضرارًا بها.

وأفادت دار مورتون للمزادات التي تنظم المزاد بأن ذيل الديناصور الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوغراما سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95.805 دولارات).

وأي مبلغ سيزيد على هذا السعر سيمنح لمؤسسة «بي بي في إيه بانكامر» للمساعدة في تمويل إعادة بناء نحو خمسة آلاف مدرسة متضررة.

ويخص الذيل ديناصورًا طوله 17 مترًا ويزن 22 طنًا كان يعيش بين جبال أطلس في المغرب في الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل، وهي من بين أضخم الحيوانات على الأرض.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا المكسيك بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصًا وتسببا في أضرار تقدر بمليارات الدولارات.

وقال أدولفو ألبو من مؤسسة «بي بي في إيه بانكامر» لوكالة «رويترز» للأنباء: «التعليم عنصر على قدر هائل من الأهمية بالنسبة للبلد، عنصر للحراك الاجتماعي، ولهذا السبب ندعم إعادة بناء المدارس».

وقال إن المؤسسة تأمل في أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.