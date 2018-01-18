اتفاق فلسطيني مغربي لتوسيع مجال التعاون وتبادل الخبرات

«إيلاف» من الرباط: استقبل السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ، محمد مثقال، أمس الأربعاء بمقر الوكالة بالرباط جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين.

وتناولت المباحثات سبل الرفع من مستوى التعاون الثنائي في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي و الوكالة الفلسطينية للتعاون، و فتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات الزراعة و الطب و البحث العلمي، مع الاتفاق على القيام بعمليات وبرامج مشتركة بين الوكالتين بافريقيا، عبر التعاون الثنائي و الثلاثي.

وفِي هذا الصدد، استعرض سفير دولة فلسطين بالرباط التطورات الاخيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس ، مقدما في هذا الإطار ، شكره للمغرب للجهود التي ما فتئ يبذلها لفائدة القضية الفلسطينية الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، بمواقفه المشرفة و الحكمية دفاعا عن قضية القدس و مِن اجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، مذكرا في هذا السياق برسالة ملك المغرب الموجهة الى الرئيس ترامب التي دعاه من خلالها الى التراجع عن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس لانتهاكه الصريح لقرارات الشرعية الدولية و للوضع الاعتباري الروحي و التاريخي للقدس، منوها بالدور الذي يلعبه المغرب في جميع المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني ،

وذكر سفير فلسطين بدور المغرب ضمن إطار اللجنة العربية السداسية التي عقدت اشغالها في اجتماعها الأخير بعمان ، و بحفاوة الاستقبال الذي يلقاه الطلبة الفلسطينيون بالمغرب و ما تقوم به الوكالة المغربية للتعاون الدولي في هذا الإطار ، حيث يوجد 500 طالب فلسطيني يتابعون دراساتهم العليا بالمغرب في مختلف التخصصات، كما ان عددا من كبار المسؤولين و الوزراء الفلسطينيين درسوا بالمغرب .

في السياق ذاته، وجه السيد جمال الشوبكي دعوة للمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي من مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون لزيارة رام الله مِن اجل التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون بين الوكالتين يشمل وضع إطار لمجالات التعاون المشترك و تبادل الخبرات.

من جهته، السفير محمد مثقال المدير العام للوكالة المغربية بأهمية العمل المشترك مع الجانب الفلسطيني، من خلال وضع آليات عمل مشترك عبر اتفاق الإطار الذي يجمع وكالتي التعاون الدولي للبلدين، الذي سيتم التوقيع عليه قريبا.

وعبر أيضا عن استعداده للعمل في مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، مبرزا دور الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومجالات تدخلها في كل ما يتعلق بتكوين الطلبة، إضافة الى التعاون التقني والدعم الإنساني.