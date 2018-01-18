طبيب: قلب ترمب مريض… وقد يصاب بسكتة

«إيلاف» من واشنطن: قال كبير مراسلي محطة سي إن إن للصحة الدكتور سانجاي غوبتا إن الرئيس دونالد ترمب يعاني من أمراض بالقلب، رغم تأكيد البيت الأبيض أن الفحص الطبي الذي أجراه الرئيس الأسبوع الجاري كشف أنه بصحة جيدة.

وقال غوبتا الخميس في مقابلة مع “السي إن إن”، إن الفحوص التي أجراها ترمب كشفت أن درجة الكالسيوم لديه بالدم بلغت 133، بعدما كانت عام 2009، 34 درجة.

وذكر أنه علمياً، إذا ما تجاوزت درجة الكالسيوم بالدم 100، فإن المريض معرض لسكتة أو أمراض قلبية خلال ثلاث سنوات.

لكنه أضاف: “بالتأكيد أن ترمب لديه أمراض بالقلب”، نظراً إلى درجة الكالسيوم العالية بدمه.

وكشف أنه تحدث الثلاثاء مع طبيب البيت الأبيض الدكتور روني جاكسون الذي أشرف على فحوصات ترمب، وأبلغه أن الرئيس تجاوز جميع الاختبارات الطبية، “لكن حينما سألته تحديداً عن اختبار درجة الكالسيوم بالدم قال لي إنه كشف أن الرئيس يعاني من مشكلات بالقلب”.

وكان جاكسون قال إن الفحوص الطبية كشفت عن حاجة الرئيس إلى خفض وزنه.