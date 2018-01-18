السيسي يقيل رئيس المخابرات العامة

القاهرة: أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، كما افادت وسائل اعلام رسمية الخميس.

واعلن التلفزيون الرسمي المصري الخميس أن السيسي كلّف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بتسيير أعمال الجهاز "لحين تعيين رئيس جديد".

ولم تتضح أي معلومات حول اسباب هذه الاقالة.

وكان السيسي أصدر قرارًا بتعيين فوزي وهو ضابط جيش، رئيسًا للمخابرات العامة في 21 ديسمبر 2014.

ويعتبر كامل وهو أيضًا أحد ضباط الجيش المصري من الرجال المقربين من السيسي، إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والاحداث العامة.

وهو يتولى منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع قبل توليه منصب الرئيس في 2014.

وفي اكتوبر الفائت، قام السيسي بتعيين الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب امين عام وزارة الدفاع، رئيسًا لاركان الجيش المصري خلفاً للفريق محمود حجازي.

وعين الاخير مستشارًا لدى رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وادارة الازمات.