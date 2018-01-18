حقائق عن الوجبات التي تُقدم في الطائرات

لندن: المسافرون جواً لا يتوقعون وجبات باذخة أثناء الرحلة ولكن يبدو أن الصيام في الطائرة أفضل من الوجبات المتواضعة التي تُقدم لهم على تواضعها.

وكشفت شرياس بي التي قالت إنها عملت مضيفة في خمس شركات طيران كبيرة ان الوجبات التي تُقدم للمسافرين "غير صحية" على الاطلاق حتى للنباتيين أو الذين يفضلون تناول الخضروات نيئة.

ولاحظت شرياس "ان الطعام الذي يأتي إلى المسافر على صينية لا يُحضَّر في مطبخ بل على متن الطائرة ويكون ذلك في أحيان كثيرة قبل 12 ساعة أو حتى أيام على موعد المغادرة".

ودعت المضيفة إلى الحذر من وجبة الفطور بصفة خاصة "لأن البيض المخفوق أو الاومليت الذي تتناوله ليس بيضاً فقط بل يمكن ان يكون خليطاً من البيض وبدائل أخرى، وهل تساءلتم كيف يمكن ان تبدو الفاكهة المقطوعة طازجة وهي التي قُطعت قبل ساعات على موعد المغادرة؟"

وقالت شرياس ان غالبية المسافرين لا يدركون ان الضغط داخل الطائرة حين تكون في الجو يعادل نحو 8000 قدم فوق سطح البحر وأن هذا لا يسبب مشكلة ضغط الاذن وانسدادها فحسب بل يخدر ايضاً حاستي التذوق والشم بالمقارنة مع وجودنا على الأرض.

وبحسب المضيفة شرياس فان هذا "يؤثر تأثيراً بالغاً على مذاق الطعام ورائحته ولهذا السبب عمدت الخدمات المطعمية لشركات الطيران في السنوات الأخيرة إلى زيادة التوابل والملح والدهون إرضاء لحاسة ذوق المسافر".

وأكدت شرياس أن هذا أحد الاسباب التي تجعل افراد الطاقم يفضلون ان يجلبوا وجباتهم معهم ولا يأكلون الوجبات التي تُقدم في الطائرة.

وقالت مضيفة اخرى طلبت عدم كشف اسمها ان الحذر واجب من المشروبات ايضاً. وكشفت هذه المضيفة على موقع "فايس" ان الماء الذي يستخدم في تحضير القهوة هو نفسه الذي يمر عبر منظومة دورة المياه.

وأضافت "أجرينا مؤخراً اختباراً للتوثق من خلو مائنا من بكتيريا ايكولاي وفشل في الاختبار ثم جاء أفراد الصيانة وضغوا على زرين فنجح الماء في الاختبار. لذا تجنبوا أي ماء ساخن أو الشاي. ولا ضير بالطبع في استخدام الماء المعبأ والثلج".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بيزنس انسايدر". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://uk.businessinsider.com/flight-attendants-theory-of-unhealthy-airplane-food-like-egg-fruit-2018-1

