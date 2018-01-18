كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدير مكتبه، عباس كامل، بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، بحسب بيان لمكتب الرئاسة.

ويخلف كامل اللواء خالد فوزي الذي تم إعفاؤه من منصبه كمدير للجهاز.

ولم تتضح على الفور الظروف المحيطة بأسباب إعفاء فوزي من منصبه أو تكليف كامل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أورد عدد من وسائل الإعلام العربية أن السيسي عزل فوزي من منصبه. لكن غالبية وسائل الإعلام في مصر لم تتناول الموضوع.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية يوم 26 مارس/ آذار المقبل.

وحتى الآن لم يعلن السيسي أنه سيخوض الانتخابات، غير أن كثيرا من المراقبين يتوقعون أنه سيفعل.