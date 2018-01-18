موسكو: اتهمت روسيا الخميس السلطات الاوكرانية بالاستعداد ل"حرب جديدة" بعد التصويت في اوكرانيا على قانون يصف النزاع المسلح المستمر في شرق البلاد منذ اربعة اعوام بانه "احتلال روسي موقت".

والقانون الذي وافق عليه الخميس 280 نائبا اوكرانيا يندد ب"العدوان الروسي المسلح" ويصف "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق البلاد بانهما "اراض محتلة في شكل موقت".

وينص القانون ايضا على ان يتولى الجيش قيادة العمليات في منطقة النزاع بعدما كانت حتى الان في عهدة قوات الامن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان انه باقرار هذا القانون فان الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو "بات يتمتع بسلطات غير محدودة تحاكي سلطات ديكتاتور لقمع اي احتجاج".

واضافت "لا يمكن ان نسمي ذلك سوى استعدادات لحرب جديدة"، محذرة من "تصعيد خطير" للوضع في اوكرانيا و"تداعيات غير متوقعة على السلام والامن في العالم".

وتابعت ان "كييف تدفن بذلك اتفاقات مينسك وكل الاليات المتوافرة سعيا الى حلول مقبولة بهدف حل الازمة الاوكرانية".

واتاحت اتفاقات السلام التي وقعت في مينسك في شباط/فبراير 2015 بوساطة روسية وفرنسية والمانية خفض التوتر ولكن من دون تحقيق اي تقدم نحو تسوية سياسية.