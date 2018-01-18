ضرر افران الميكروويف بالبيئة يعادل أضرار سبعة ملايين سيارة

وجدت دراسة جديدة ان الأضرار التي تلحقها افران الميكروويف في اوروبا بالبيئة تعادل ضرر الغازات المنبعثة من نحو سبعة ملايين سيارة.

وتضخ افران الميكروويف في الاتحاد الاوروبي سنوياً زهاء ثمانية ملايين طن من ثاني اوكسيد الكاربون في الجو.

والبريطانيون هم الأسوأ بين الشعوب الاوروبية لأنهم يستهلكون أكثر من نصف الوجبات الجاهزة التي تُسخن بالميكروويف في الاتحاد الاوروبي.

واظهرت أول دراسة شاملة لآثار افران الميكروويف على البيئة اجراها باحثون في جامعة مانشستسر البريطانية ان هذه الأفران مسؤولة عن انبعاث 7.7 مليون طن من ثاني اوكسيد الكاربون تعادل انبعاثات الغاز من 6.8 مليون سيارة.

وتقدر الدراسة ان افران الميكروويف في عموم الاتحاد الاوروبي تستهلك 9.4 تيراواط في الساعة من الكهرباء (تيراواط يساوي ترليون واط)، أو ما تنتجه ثلاث محطات توليد كبيرة سنوياً.

وقال الباحثون ان الجهود الرامية الى خفض هذا الاستهلاك يجب ان تركز على توعية المواطنين لاستخدام افران الميكروويف بكفاءة أعلى.

ومن المتوقع ان يبلغ عدد افران الميكروويف في الاتحاد الاوروبي 135 مليون فرن بحلول عام 2020.

درس الباحثون 12 عاملا بيئياً مختلفاً بينها التغير المناخي ونضوب الموارد الطبيعية وتسمم البيئة.

واظهرت الدراسة ان "البؤر" الرئيسية لانتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون هي المواد المستخدمة في تصنيع افران الميكروويف وعملية التصنيع نفسها ونفايات الأفران التي ينتهي عمرها.

وعلى سبيل المثال ان عملية التصنيع وحدها تسهم بأكثر من 20 في المئة في نضوب الموارد الطبيعية والتغير المناخي.

واكتشفت الدراسة ان ما تستهلكه افران الميكروويف من الكهرباء له أبلغ الأثر على البيئة.

وقال الباحثون ان فرن الميكروويف الاعتيادي يستهلك في المتوسط 573 كيلوواط ساعة من الكهرباء خلال زمن حياته الذي يمتد ثماني سنوات أو ما يعادل الكهرباء التي تستهلكها سبعة مصابيح من نوع الصمام الثنائي الباعث للضوء تبقى مضيئة باستمرار نحو تسع سنوات متواصلة.

والمعروف ان الوجبات الجاهزة التي تُسخَّن بفرن الميكروويف قبل الاستهلاك سيئة الصيت بكونها وجبات غير صحية حتى انها وصفت بـ"الجحيم الغذائي".

واقترح الباحثون فرض ضوابط على افران الميكروويف تستهدف تصميمها بما يساعد على تقليل كمية الموارد التي تُستخدم لتصنيعها والنفايات الناجمة عن انتهاء عمرها الاستعمالي.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5279653/Microwaves-emit-CO2-seven-million-cars.html



