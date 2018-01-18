النائب وهبي يسائل المسؤولين حول وفاة رضيع ببني ملال

الرباط: وجه النائب في حزب الأصالة و المعاصرة المعارض عبد اللطيف وهبي طلبا لرئيس مجلس النواب المغربي من أجل التحدث عن قضية وفاة رضيع بعد أن مكث أياما بالمستشفى الإقليمي ببني ملال (وسط المغرب) وعجز والده عن تسديد ثمن وقود سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية.

النائب عبد اللطيف وهبي

وكانت قضية الرضيع الذي فارق الحياة أمس الأربعاء بقسم طب الأطفال بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء أثارت الكثير من التساؤلات، حول رداءة الخدمات الصحية بالعديد من مناطق المغرب.

وقال عبد الله زهير عضو جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بمدينة بني ملال ل »إيلاف المغرب » إن وفاة رضيع عمره ستة أيام بعد أن تعذر على والده أداء ثمن الوقود للإستفادة من سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى الإقليمي ببني ملال، ليعد وصمة عار على جبين المسؤولين، الذين لم يتوانوا في تخصيص سيارة إسعاف أخرى نقلت جثمان الطفل لمسقط رأسه بجماعة كهف النسور (منطقة قروية) التابعة لإقليم خنيفرة (مدينة جبلية وسط المغرب) أمس الأربعاء، حيث دفن ليلا.

و أضاف زهير الذي تابع أطوار هذه القضية و آزر العائلة، نقلا عن أب الرضيع، أن هذا الأخير نقله من مسقط رأسه بجماعة كهف النسور بإقليم خنيفرة، على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي لبني ملال بعد مضاعفات صحية أعقبت ولادته، حيث مكث هناك دون تلقي العلاج اللازم، ثم طلب من الأب نقله صوب مستشفى ابن رشد بالبيضاء، لكنه عجز عن تسديد ثمن الوقود الخاص بسيارة إسعاف تابعة لذات المستشفى و الذي يناهز 1500 درهم (ما يعادل 133 يورو تقريبا)، مما جعل وضع الصغير يزداد سوءا، قبل ان يتمكن من اقتناء سيارة الإسعاف بمساعدة بعض المحسنين، ولما وصل المستشفى مكث بها يوما ثم فارق الحياة.