آخر ملوك مصر يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته في سويسرا

ايلاف من القاهرة: احتفل آخر ملوك مصر بعيد ميلاده في العاصمة السويسرية جينف، ونشر حساب الملك أحمد فؤاد صورًا ومقطع فيديو للاحتفال.

في جو عائلي، احتفل الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، بعيد ميلاده السادس والستين، في مقر إقامته بالعاصمة السويسرية جينف، ونشر حسابه على موقع "فيسبوك" صورتين، وقد حازتا على إعجاب آلاف المستخدمين.

الملك أحمد فؤاد الثاني يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته

ويظهر الملك السابق في الصورة الأولى، مع ابنه محمد علي وحفيده الأول الذي أتم عامه الأول منذ أيام، أما الصورة الثانية فتجمع الملك السابق بعدد من أفراد عائلته.

وحازت صور عيد ميلاد الملك المصري السابق، على اعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا على الصورة، لتهنئة ملك مصر السابق بعيد ميلاده، وكانت تلك المناسبة لمنتقدي ثورة 23 يوليو، التي أطاحت به من على عرش مصر، للهجوم عليها وقائدها جمال عبد الناصر، وطالبوا الملك بالعودة إلى مصر من جديد ولعب دور سياسي، الأمر الذي رفضه فؤاد أكثر من مرة مؤكدًّا على أن عهد الملكية انتهى في مصر إلى غير رجعة.

الملك أحمد فؤاد

وتولى الملك أحمد فؤاد الثاني، تولى عرش مصر بعد تحرك الجيش عام 1952 ضد والده الملك فاروق، الذي تنازل له عن العرش تحت ضغط الضباط الأحرار قادة الثورة في 26 يوليو 1952، ليصبح ملكًا على البلاد وعمره لم يكن يتجاوز وقتها خمسة شهور، وشكلت لجنة الوصاية على العرش وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.

وشكلت لجنة الوصاية على العرش وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية في الثامن عشر من يونيو من العام 1953.

غادر الملك أحمد فؤاد الثاني مصر مع والده الملك فاروق إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة ليستقر بعدها رفقة عائلته بسويسرا.

وفي العام 1965 توفي والده الملك فاروق في العاصمة الإيطالية روما وكان حينها يبلغ 13 عاما.

تلقى الملك أحمد فؤاد تعليمه الابتدائي في مدرسة عامة وحصل على شهادة الباكالوريا في سويسرا، وأكمل بعدها دراسته الجامعية في جامعة جنيف وتخصص في العلوم السياسية والاقتصاد قبل أن ينتقل عقب زواجه إلى العاصمة الفرنسية باريس ليعمل مستشارا ماليا واقتصاديا لصالح مجموعة من الشركات الفرنسية والأجنبية.

الملك أحمد فؤاد يحتفل بعيد ميلاده

تزوج الملك من الفرنسية دومينيك فرانس بيكار وهي يهودية اعتنقت الإسلام وحملت لقب الملكة فضيلة وأنجبا محمد علي ولد في العاصمة المصرية القاهرة في العام 1979 والأميرة فوزية بنت فؤاد الثاني والملقبة "بفوزية لطيفة" ولدت في موناكو في العام 1982، وبعدها الأمير فخر الدين الذي رأى النور في العام 1987 في عاصمة المملكة المغربية الرباط بدعوة شخصية من ملك المغرب الراحل الحسن الثاني.

دبت الخلافات بين أحمد فؤاد وزوجته وسرعان ما انفصلا وصدر القرار النهائي لطلاقهما في 18 أغسطس من العام 2008 .

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر؛ رد الرئيس المصري محمد أنور السادات جوازات السفر المصرية له ولعائلته بعد أن نُزعت عنهم الجنسية المصرية لفترة طويلة، وهكذا تمكَّن من زيارة مصر مرات عديدة، بل وسمح له السادات أن يحضر إلى القاهرة بصحبة زوجته لتضع مولودها الأول محمد علي، على الأراضي المصرية.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على منحه جواز سفر دبلوماسي مدون فيه صفته "ملك سابق".