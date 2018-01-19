إيلاف من بيروت: تصل رسالة ChaiOS فيها رابط إلى تطبيق أي ماسيج في آيفون، فيفتحها مستخدم الهاتف ليجد هاتفه الذكي قد صار غبيًا، وتوقف عن العمل. إنها ثغرة تعطل الهاتف وتحذف منه رسائل مهمة، فتجنبوها.

يتكلم الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عن تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم من نوع "آيفون" هي بمنزلة القنبلة الموقوتة، إذ بمجرد فتحها تدمر الجهاز وتعطله وتحذف منه رسائل مهمة.

اكتشف إبراهام مصري القاطن في شيكاغو رسالة ChaiOS، وهو يؤكد أنها لا تصيب إلا هواتف آيفون، وأجهزة آي باد وماك، أي كل منتوجات آبل الإلكترونية، فتحولها إلى أجهزة مجمدة لا فائدة منها، وذلك إذ فتح المستخدم الرابط المرفق داخل الرسالة في تطبيق "آي ماسيج"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة البيان الإماراتية على موقعها الإلكتروني.

وأبراهام مصري مطور للتطبيقات، نشر صورة للرسالة برابطها على حسابه في موقع تويتر، محذرًا من فتحه، إذ يوجه المستخدم مباشرة إلى صفحة مخزنة على موقع "Github" تتفجر الثغرة وتعطل الهاتف تمامًا، بسبب تحميل نظام الهاتف بسلسلة طويلة ومعقدة من معلومات الرسالة، ما يتسبب في تجمد الهاتف وانهياره.

وغرد مصري: "لا تستخدموا هذه الثغرة لأغراض شائنة"، محذرًا من استخدام الرسالة لأغراض خبيثة وتخريبية. وقال التقرير إن خبراء الأمن المعلوماتي الذين تلقوا رسالة تتضمن "ChaiOS" نصحوا الجميع بعدم إعادة إرسالها إلى أي أحد تجنبًا لتضرر جهازه.

أوضح أبراهام أنه أبلغ "آبل" بالخطأ قبل التحدث عنه على الإنترنت. ولم تعلق صانعة آيفون بعد على هذه المشكلة.

وقال الخبير غراهام كلولي: "لا تتفاجأ إذا أصدرت شركة آبل تحديثًا أمنيًا قريبًا لإصلاح الخطأ المتعلق بالقنبلة النصية".

وتكرر هذه الرسالة سيناريو حصل في عام 2015، بسبب ثغرة "Effective Power" وكانت رسالة نصية فيها رموز وحروف بلغات غريبة، عربية وصينية ومن لغات أخرى.