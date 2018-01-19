بانون جديد يظهر في البيت الابيض

إيلاف من نيويورك: ابان فترة وجوده في البيت الأبيض، خاض ستيفن بانون صراعات عديدة مع كبار مسؤولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكن خروجه من جنة الإدارة جاء بعد ارتكابه خطأ واحدا يتعلق بالاجندة السياسية.

ترمب تغاضى عن خلافات بانون مع صهره ، جاريد كوشنر وابنته ايفانكا ترمب، والعديد من المسؤولين الآخرين، غير أنه لم يستطع هضم تصريح كبير مساعديه سابقا حول كوريا الشمالية يوم تحدث عن استحالة الحل العسكري مع كوريا الشمالية في الوقت الذي كان فيه ترمب يهدد ويتوعد.

بانون آخر يظهر

هذا هو ترمب، لا يكترث للخلافات بين المحيطين به، حتى لو وصل الامر إلى وسائل الإعلام، غير ان التغريد خارج سربه ورؤيته، يعد بمثابة الخيانة الكبرى، وبعد خمسة اشهر على رحيل بانون، يبدو ان بانون آخر أطل برأسه داخل إدارة الرئيس الأميركي.

ناقض رئيسه

جون كيلي، رئيس اركان موظفي البيت الأبيض، خرج بتصريحات تناقض سياسة رئيسه دونالد ترمب وشعاراته التي رفعها في الموسم الانتخابي، خصوصا تلك المتعلقة بالهجرة، ووصل الامر بكيلي حد القول، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن "على اطلاع كاف" على المسألة عندما تعهّد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال كيلي إنّه تمكّن خلال لقاء مع أعضاء من أصل إسباني في الكونغرس، من إقناع الرئيس بأنّه "ليس من الضروري تشييد جدار وأن موقف ترامب حول المسالة التي شكلت احدى الشعارات الاساسية في حملته الانتخابية قد تطور.

الرئيس غاضب

تصريح كيلي أغضب ترمب بحسب صحيفة واشنطن بوست التي نقلت عن مصدر مطلع قوله، "ان الرئيس كان غاضبا بعد كلام كيلي الذي اظهره وكأنه طفل، وصوَّره كذلك على انه يستجيب لمطالب الأعضاء الديمقراطيين".

ولم ينتظر الرئيس طويلا للرد على كلام كيلي بشكل غير مباشر، فعمد منذ ساعات الصباح الى نشر تغريدات على حسابه على موقع تويتر أكد خلالها انه لم ولن يغير موقفه تجاه بناء الجدار، متحدثا عن ان المكسيك ستتحمل نفقات بنائه.

بالمقابل قال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض، ان الرئيس الأميركي لم ينزعج من التصريحات التي نُقلت عن لسان رئيس اركان الموظفين جون كيلي، مشيرا الى ان الرئيس يشعر بالضيق من قيام وسائل الاعلام بوضع تصريحات كيلي خارج سياقها.