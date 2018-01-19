البابا يصل الى البيرو بعد زيارته تشيلي

ليما: وصل البابا فرنسيس الخميس الى البيرو في زيارة تستمر ثلاثة ايام سيقوم خلالها للمرة الأولى برحلة توغل في الامازون جنوب شرق البلاد، وهي مرحلة اساسية من زيارته.

وقد هبطت طائرة البابا الساعة 16,32 بالتوقيت المحلي ( 21,32 بتوقيت غرينتش) في مطار ليما حيث كان الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي بانتظاره، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي المركز الاقتصادي الصغير في بويرتو مالدونادو، سيستقبله حوالى 3500 من سكان البيرو الأصليين، وبعضهم من بوليفيا والبرازيل. وتعبيرا عن الاهتمام الذي يوليه للتهديدات البيئية لهذه المنطقة الخضراء وسكانها الذين استعبدهم مهربون احيانا، دعا البابا الى عقد اجتماع عالمي للأساقفة في 2019 مخصص لشعوب الامازون.

وهو يتوجه الى بلد غارق في ازمة عميقة منذ العفو الممنوح في عيد الميلاد لرئيس البيرو السابق البرتو فوجيموري المدان بالفساد وجرائم ضد الانسانية. ونجا رئيس الدولة بيدرو بابلو كوتشينسكي، المصرفي السابق في وول ستريت الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذا القرار، من إقالة بسبب صلاته بشركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة للبناء والأشغال العامة.

وقبل اسبوع من الرحلة، اعلن الفاتيكان انه وضع تحت الوصاية حركة "سوداليتيوم كريستياناي فيتاي" الكاثوليكية البيروفية التي يتعرض مؤسسها لويس فرناندو فيغاري، اللاجئ في روما، لتحقيق بتهمة التعدي الجنسي على اطفال.