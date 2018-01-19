تيلرسون يجول الاسبوع المقبل على لندن وباريس ودافوس ووارسو

واشنطن: يتوجه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاسبوع المقبل الى اوروبا في جولة تشمل بريطانيا، في وقت كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد الغى زيارة له الى لندن كانت ستخصص لتدشين سفارة اميركية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان انه خلال هذه الجولة الجديدة التي تبدأ الاحد وتستمر اسبوعا سيزور تيلرسون لندن وباريس ودافوس ووارسو.

وفي اول محطتين له سيتطرق تيلرسون في مطلع الاسبوع المقبل مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، ولاحقا الثلاثاء مع مسؤولين فرنسيين، الى ملفات ايران وسوريا وليبيا وكوريا الشمالية واوكرانيا.

ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت الخميس ما اذا كان تيلرسون سيتوجه الى المبنى الجديد للسفارة الاميركية في بريطانيا، لكنها اكدت انه لن يكون هناك في هذه المرحلة "حفل" تدشين لمبنى السفارة الجديد.

وقالت "لقد افتتحنا سفارتنا الجديدة مطلع الاسبوع"، اي الثلاثاء، لكن "موظفينا لا يزالون في (مرحلة) الانتقال من المبنى القديم الى الجديد".

ويشارك تيلرسون مع ترامب من الاربعاء الى الجمعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، على ان يتوجه وزير الخارجية الاميركي في 26 كانون الثاني/يناير الى وارسو لعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين البولنديين.

