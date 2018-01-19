النواب الأميركي يتبنى إجراء ماليا موقتا لتفادي شلل الإدارات الفدرالية

واشنطن: تبنى مجلس النواب الاميركي الخميس إجراء ماليا موقتا لتفادي شلل الادارات الفدرالية، بانتظار التصويت الذي سيجري في مجلس الشيوخ.

وقد تبنى مجلس النواب تمديدا للموزانة لاربعة اسابيع اي حتى السادس عشر من فبراير ب230 صوتا مقابل 197. ويتوجب على مجلس الشيوخ ان يتخذ بدوره قرارا حول هذا الشأن قبل منتصف ليل الجمعة.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق حول الموازنة بحلول منتصف ليل الجمعة سيتوقف عدد كبير من المؤسسات الفدرالية عن العمل. وستكون تلك المرة الأولى منذ تشرين الأول/اكتوبر 2013 عندما بات مئات الالاف من الموظفين في حالة بطالة قسرية لأسبوعين لتعذر دفع الرواتب.

وترغب الغالبية الجمهورية في الكونغرس في إقرار موازنة للعام 2018 تتضمن زيادة في النفقات العسكرية، بموجب وعد قطعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب للناخبين باعتبار ان القوات المسلحة تحتاج إلى مزيد من التجهيز بعد اكثر من ست عشرة سنة من الحروب.

ومقابل التصويت لصالح الميزانية تطالب الأقلية الديموقراطية بإيجاد حل لنحو 690 ألفا ممن يسمون "الحالمين" (دريمرز) وهم من الشباب والبالغين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا وباتوا مهددين بالطرد بد الغاء برنامج "داكا" الذي اقرته إدارة باراك أوباما ومنحهم تصريحا موقتا بالاقامة. كما يطالب الديموقراطيون على المدى البعيد بتمويل برنامج "تشيب"المخصص للتأمين الصحي الحكومي للأطفال الفقراء والمهدد نتيجة تعديل نظام التأمين الصحي.

