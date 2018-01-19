مقتل طفلة وجرح 17 إثر فقدان سائق السيطرة على سيارته في البرازيل

ريو دي جانيرو: قُتلت طفلة وجرح 17 اخرون عندما صعدت سيارة عن طريق الخطأ على رصيف كورنيش كوباكابانا في ريو دي جانيرو، وفق ما ذكرت السلطات مساء الخميس.

في بادئ الامر قال متحدث باسم الشرطة العسكرية في ريو لوكالة فرانس برس ان "شخصا فقد السيطرة على سيارته التي صعدت على رصيف الكورنيش ما ادى الى اصابة 11 شخصا"، مستبعدا فرضية الهجوم.

لكن وزارة الصحة قالت لفرانس برس لاحقا ان طفلة تبلغ من العمر تسعة اشهر قُتلت واصيب 17 شخصا بجروح جراء ما حدث.

وقد نقلت الشرطة السائق الى مركزها بعد هذه الواقعة التي حصلت في الوقت الذي كان فيه العديد من الاشخاص، بينهم سياح، يتنزهون على الكورنيش الممتد على طول كيلومترات عدة، قبل اسابيع من كارنفال ريو.

وقال الكولونيل انجيلوتي لفرانس برس ان "السائق اوضح لمركز الشرطة انه اصيب بنوبة صرع، وان ادوية للصرع قد تم العثور عليها في سيارته".

