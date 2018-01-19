هايلي تعبّر لزملائها الأفارقة عن أسفها بعد تصريحات ترمب

الأمم المتحدة: أبدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الخميس اسفها للسفراء الافارقة الذين كانوا قد عبروا عن غضبهم حيال تصريح نسب الى الرئيس الاميركي دونالد ترمب وصف فيه دولا ياتي منها المهاجرون بانها "حثالة".

وقال أناتوليو ندونغ مبا، سفير غينيا الاستوائية، إنّ هايلي اجتمعت بناء على طلب منها مع السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة الذين أصدروا الجمعة الفائت بيانا قاسيا للغاية مطالبين باعتذار الرئيس الأميركي عن تصريحاته "العنصرية" التي قيل انه ادلى بها خلال اجتماع بالبيت الأبيض.

واضاف سفير غينيا الاستوائية ان السفيرة الاميركية لم تُقدّم اعتذارا خلال اجتماعها المغلق مع السفراء الافارقة ولكنها عبّرت لهم عن اسفها.

واشار الى ان هايلي شرحت للسفراء انها "لم تكن موجودة بالبيت الابيض وانها ليست متأكدة مما قيل هناك، ولكنها عبّرت عن اسفها لهذا الوضع برمّته".

وبحسب سفير غينيا الاستوائية فإنّ مجموعة السفراء الافارقة قدّمت "توصية" لهايلي من اجل تهدئة التوترات، لافتا الى انها وعدت ان توصل هذه التوصية الى ترمب.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم انهم اقترحوا ان يبعث ترمب برسالة صداقة الى القادة الافارقة خلال قمتهم المقبلة في اديس ابابا كدليل على حسن النية.

ووصف سفير غينيا الاستوائية الاجتماع مع السفيرة الاميركية بانه كان "ودودا للغاية" قائلا "نحن نقدّر قدومها وحديثها عن التعاون بين الولايات المتحدة وافريقيا".

ورفضت البعثة الاميركية في الامم المتحدة من جهتها الحديث عما اذا كانت هايلي قد تطرقت خلال الاجتماع الى مسألة الغضب الذي اثارته في افريقيا تصريحات ترمب.

وقالت البعثة في رسالة على تويتر اعادت هايلي نشرها "لقد تطرقنا الى علاقتنا الطويلة وتاريخنا المشترك في مكافحة الايدز والارهاب والالتزام بالسلام في المنطقة".

