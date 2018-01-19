GMT 5:08 2018 الجمعة 19 يناير GMT 5:10 2018 الجمعة 19 يناير  :آخر تحديث

مقتل معارض من زيمبابوي بتحطم مروحية بالولايات المتحدة

أ. ف. ب.
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لوس انجليس: قُتل روي بينيت، احد وجوه المعارضة في زيمبابوي، مع اربعة اخرين جراء تحطم طائرة هليكوبتر بمنطقة نائية من نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية.

وقالت شرطة نيو مكسيكو ان الطائرة تحطمت حوالى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الاربعاء بمنطقة جبلية، مضيفة ان احد الناجين اتصل برقم الطوارئ للابلاغ عن الحادث.

وقد عثر على هيكل الطائرة المحترق بالقرب من مزرعة على بعد 16 كم شرق بلدة راتون.

ولم يُعرف لماذا كان روي بينيت السياسي الزيمبابوي الابيض البالغ 60 عاما، موجودا هو وزوجته هيذر، على متن الهليكوبتر التي كانت تقوم برحلة بين فولسوم وراتون المدينتين الواقعتين بنيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة.


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