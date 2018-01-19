قضيّة ضحيتي معبر سبتة تصل الإتحاد الأوروبي

الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة اليوم الجمعة بـ "المساء" التي كتبت أنه في تفاعل مع قضيّة وفاة مغربيتين، الإثنين، بمعبر مدينة سبتة المحتلّة جراء تدافع عِند الدخول، طالب نواب إسبان الاتحاد الأوروبي بالتدخّل وتقديم تفاصيل تدابير تفرض على إسبانيا من أجل الحد من الوفيات وسط المغربيات العاملات في حمل البضائع على حدود المُدن المحتلّة.

وأوصل نواب إسبان بالبرلمان الأوروبي قضية المغربيتين إلى المفوضية الأوروبية، وتقدموا بسلسلة من الأسئلة في البرلمان الأوروبي من شأنها أن تُجبر المفوضية الأوروبية على الرّد، وتُوضّح مسؤوليتها لتعزز التدابير الرامية إلى تهيئة ظروف عمل النساء الحمالات، حسب معطيات قدمها النوّاب.

وطالب النوّاب الإسبان اللجنة الأوروبية بتوضيح التدابير التي ستتخذها بروكسل رداً على "حالة عدم الامتثال للمادة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي من قِبل الحكومة الإسبانية في ما يتعلّق بالظروف التي تعمل فيها النساء الحمالات، بعد حالة الوفاة الجديدة على الحدود الإسبانية - المغربية والتقارير المستمرّة عن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات البلدين، حسب تعبير النوّاب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه في أكتوبر الماضي، رد مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي على سؤال مشابه بعد وفاة مغربية تعمل حمالة، وذكر إسبانيا بأن المادَّة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تحث على حَق كل عامل في العمل في ظروف عادلة ومنصفة تحترم صحَّته وسلامته وكرامته، وهو ما يعني، حسب المسؤول الأوروبي ذاته، أن السلطات الاسبانية مسؤولة عن تقييم حالات النساء الحاملات بين المغرب وسبتة ومليلية.

الاتحاد الأوروبي ينوي ضم سبتة المحتلّة الى اتحاده الجمركي

في سياق متصل، كتبت "أخبار اليوم" أن الاتحاد الأوروبي ينوي ضم مدينة سبتة المحتلة إلى اتحاده الجمركي من أجل إيجاد حل نهائي لمآسي ومعاناة آلاف الحمالين المغاربة بمعبر "تراخال"، خاصة عقب فاجعة مصرع مغربيتين بسبب التدافع.

مبعوث الصحراء يستشير فرنسا

"المساء" كتبت كذلك أن لقاء مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء، هورست كوهلر، مع وزير الخارجيّة الفرنسي، جان إيف لودريان، أول من أمس الأربعاء، لم يخرج عن الوقف المعتاد لفرنسا من قضيّة الصّحراء، إذ شَهِد تشديد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة الامتثال الكامل لاتفاقات وقف إطلاق النار الموقعّة بين المغرب وجبهة البوليساريو، على خلفية الاستفزازات الأخيرة للجبهة في منطقة الكركرات، وجدد دعم فرنسا للتوصّل إلى حل عادل ودائم ومتفق عليه في الصّحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن ، كَمَا أشاد الوزير الفرنسي بمشروع الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب، باعتباره جاداً وذو مصداقيّة لتحقيق هذه الغاية.

لعبة الحوت الأزرق تتسبب في مقتل طفل بطنجة

أما "الأخبار" فكتبت أن المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة استقبل طفلا في الـ11 من عمره وهو جثة هامدة، رغم تدخل مصالح الوقاية المدنية لإنقاذه بعد أن شنق نفسه في ظروف غامضة، وسط حالة من الصدمة هزت "الزنقة 27" بحومة "ظهر الحمام" في منطقة بني مكادة، و"لعبة الحوت الأزرق في قفص الاتهام".

اعترافات خطيرة لـظابط وعناصر القوّات المساعدة المعتقلين

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت ان عملية التحقيق معضابط برتبة رائد وسبعة من أفراد القوات المساعدة، الذين تم اعتقالهم اخيرا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، أفضت إلى اعترافات خطيرة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن الموقوفين من عناصر القوات المساعدة كانوا يعملون تحت إمرة رائد ، وكانت مهمتهم هي حراسة الشريط الساحلي الممتد من جماعتي "راس الماء" إلى "أركمان" بإقليم الناظور (شمال).

وأضافت "المساء" أن المنطقتين معروفتان بأنشطة متصلة بتهريب البشر والاتجار الدولي في المخدرات. أما الموقوفون فقد أقروا بتسهيل عمليات تهريب الحشيش وتزويد زوارق المهربين بالمحروقات اللازمة لاجتياز البحر الأبيض المتوسط.



