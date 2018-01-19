استئناف بطيء لحركة القطارات في ألمانيا بعد العاصفة القوية

برلين: استؤنفت حركة القطارات على الخطوط الكبرى في ألمانيا تدريجيا الجمعة بعدما علقت الخميس بسبب العاصفة العنيفة التي اوقعت ستة قتلى في البلاد.

وضربت عواصف قوية الخميس شمال اوروبا ما تسبب بشلل حركة الطيران والقطارات فيما قدرت الخسائر الناجمة عنها في هولندا بنحو 90 مليون يورو.

وبدأت القطارات السريعة مجددا العمل بشكل طبيعي في الجنوب فيما لا تزال بقية البلاد متأثرة "باضطرابات قوية" في الطقس كما اعلنت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشي بان".

واضافت الشركة ان الحركة يفترض ان تعود عادية الى كل المدن الكبرى عبر خدمات الخطوط الرئيسية، وان الوضع سيعود بشكل كامل الى طبيعته في نهاية الاسبوع.

وكانت الشركة قررت الخميس تعليق الحركة في كل الخطوط الكبرى. ولم تتخذ مثل هذا الاجراء منذ العام 2007 حين ضربت العاصفة كيريل البلاد.

ولا تزال حركة القطارات في المقاطعات مضطربة الجمعة وخصوصا في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا، المنطقة الشاسعة في غرب البلاد التي ضربتها العاصفة فريديريكه بقوة.

وادت الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة الى اقتلاع اشجار لا يزال يتعين ازالتها عن خطوط السكك الحديد واصلاح الاعطال في الشبكة. واوضحت الشرطة ان مئات من موظفي الشركة عملوا طوال الليل لاصلاح خطوط السكك الحديد.

وقتل شخصان من جراء العاصفة في هولندا وآخر في بلجيكا. من جانب آخر اعلنت شركات تأمين هولندية الجمعة ان العواصف القوية التي ضربت البلاد تسببت بخسائر قيمتها 90 مليون يورو فيما بدأت حركة القطارات تعود الى طبيعتها تدريجيا.

وقالت جمعية شركات التأمين الهولندية ان "العاصفة التي ضربت بلادنا في يناير امس تسببت باضرار كبرى".

واضافت "بحسب تقديراتنا الاولية فان الاضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات تبلغ 90 مليون يورو على الاقل" مشيرة الى انها لم تحتسب بعد كلفة الخراب في مقار الاعمال والمباني الحكومية والقطاع الزراعي.

وضربت العاصفة في بادىء الامر هولندا الخميس مع رياح بلغت سرعتها 140 كلم في الساعة ثم انتقلت الى انحاء اخرى في شمال اوروبا. والغت شركة السكك الحديدية الهولندية كل رحلات القطارات الخميس ما ترك آلاف الاشخاص عالقين في المحطات.

وصباح الجمعة اسؤنفت حركة القطارات رغم ان فرق الشركة كانت لا تزال تعمل على ازالة الاشجار التي اقتلعت بسبب العاصفة عن خطوط القطارات.

ولا تزال حركة القطارات متوقفة بين مطار شيبول ومحطة لايدن. وقد اغلق المطار الخميس والغى كل الرحلات لنحو ساعتين. وفي تغريدة الجمعة قال المطار انه "يتوقع يوما عاديا لكن الحركة قد تكون انشط في المطار بسبب الغاء رحلات امس وتغيير الحجوزات".

