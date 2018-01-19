مشاركة غير مسبوقة للقادة في منتدى دافوس

بيروت: يعقد مؤتمر دافوس للعام الحالي في الفترة من 23 إلى 26 يناير وسيركز على دراسة الأسباب والحلول للصدوع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وسيكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجم الأسبوع المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ستستضيف دورته للعام 2018 مشاركة غير مسبوقة للقادة في منتجع دافوس بجبال الألب.

وسيستضيف هذا المنتدى الثامن والأربعون من 23 الى 26 يناير، في المنتجع الراقي للرياضات الشتوية، شرق سويسرا، 3000 مشارك منهم 70 رئيس دولة أو حكومة و38 رئيس منظمة دولية كبيرة، لمناقشة "بناء مستقبل مشترك في عالم ممزق".

وسيشارك في المنتدى قادة من مجموعة السبع، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وسيحضر المنتدى أيضا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأسباني فيليب السادس. وسيأتي أيضا إلى دافوس عدد كبير من موظفي إدارة ترمب والإدارة الأميركية، منهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير التجارة ويلبور روس وصهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.

وسيشارك أيضا في المنتدى الثامن والأربعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والموفد الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين.

ويوم الاثنين المقبل، وقبل انطلاق أعمال المنتدى رسمياً، ستتحدث كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي لكي تقدم تقريرها السنوي عن الاقتصاد العالمي. وسيلقي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في اليوم التالي كلمة الافتتاح الرسمية للمنتدى باعتبار بلاده واحدة من أسرع الاقتصادات الصاعدة نمواً في العالم.

إلا ان النجم الحقيقي لهذه الدورة ليس سوى ترمب، المدافع بشدة عن شعار "أميركا أولا" الذي دائما ما تثير تصريحاته جدلاً. ولن يلقي الرئيس الأميركي الذي ينتظرونه على أحر من الجمر، خطابه إلا في اليوم الأخير من المنتدى.