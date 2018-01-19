ماكرون واثق من انتصار عسكري على داعش في الاسابيع المقبلة

طولون: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة ان تنظيم داعش في العراق وسوريا "هزم بشكل كامل تقريبا" وانه من المتوقع ان يحقق التحالف الدولي الذي يقاتل الجهاديين "النصر العسكري" على الارض في الاسابيع المقبلة.

وقال ماكرون خلال تمنياته بحلول العام الجديد للجيوش الفرنسية "اليوم وبفضل جهود كل الامم الضالعة، فان التنظيم العسكري لداعش في المشرق هزم بشكل كامل تقريبا. انا واثق انه في الاسابيع المقبل سنتوصل الى هذا النصر العسكري على الارض".

وذكر بان فرنسا "ستكيف" استعداداتها العسكرية "عملا بالوضع العملاني خلال هذه السنة".