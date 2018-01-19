بوتشيمون يؤكد قدرته على ادارة كاتالونيا من منفاه في بلجيكا

برشلونة: أكد الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون الجمعة قدرته على ادارة اقليم كاتالونيا من منفاه في بلجيكا وتفادي السجن بعودته الى اسبانيا حيث يلاحق بتهمة محاولة الانقلاب.

واوضح بوتشيمون في مقابلة مع اذاعة "كاتالونيا" من بلجيكا "في السجن لن يكون بامكاني التوجه الى الناس او الكتابة او استقبال الزائرين... الطريقة الوحيدة هي ان يظل بامكاني القيام بذلك بحرية وامان. لا يمكنني ان اكون رئيسا (لاقليم) كاتالونيا وانا في السجن".

وتابع "من الواضح انها ليست الظروف الطبيعية التي نتمناها لكن للاسف الامر سيكون اصعب بكثير انطلاقا من اسبانيا حيث سنكون في السجن، مما سيكون عليه لو قمنا بذلك من هنا".

واضاف "اليوم تتجه المشاريع الكبرى للمؤسسات والجامعات والابحاث بشكل اساسي نحو التقنيات الجديدة عن بعد".

وتأتي تصريحات بوتشيمون في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الجديد للبرلمان الكاتالوني روجر تورنت مشاورات مع مختلف الاحزاب لتقديم مرشح للرئاسة الاقليمية بعد انتخابات 21 كانون الاول/ديسمبر حيث فاز الانفصاليون بالغالبية المطلقة.

ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي في بروكسل حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، الى إدارة الإقليم عن بعد، الامر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني غير قانوني.

وستضع اسبانيا زعيم الانفصاليين الذي حكم كاتالونيا بين يناير 2016 وتشرين الأول/أكتوبر 2017، في الحبس الاحتياطي عند عودته الى البلاد، والامر نفسه ينطبق على نائب الرئيس السابق.

وأعلنت المعارضة والحكومة الاسبانيتان أنهما ستطعنان بأي محاولة حكم عن بعد.