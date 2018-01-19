ميركل تلقي كلمة حول مستقبل أوروبا في دافوس

برلين: تلقي المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا تتمحور حول مستقبل أوروبا، ولكنها لن تبقى للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترمب، كما اعلن المتحدث باسمها الجمعة.

واضاف المتحدث ستيفن سيبرت أن "من المهم اتخاذ موقف" حول مستقبل اوروبا، الذي سيكون محور مناقشات المنتدى هذه السنة.

وتنوي انغيلا ميركل إلقاء خطاب بعد الظهر، ومن المتوقع ان تعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين آخرين موجودين الاربعاء في المنتدى.

وستلقي خطابها في دافوس في اليوم نفسه الذي يلقي فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابه.

ولا تنوي في المقابل ان تستفيد من مجيء ترمب الى دافوس بعد ذلك بيومين، الجمعة، ولن تعود الى دافوس للقاء الرئيس الاميركي الذي يعتري الفتور العلاقات معه منذ اشهر.

وخلص المتحدث الى القول: "ستقوم برحلة ذهاب وإياب يوم الاربعاء".