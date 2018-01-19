عائلة تقتل احد ابنائها في غزة لاتهامه بالتعاون مع اسرائيل

غزة: أقدم أشخاص من عائلة برهوم في رفح بجنوب قطاع غزة، على قتل أحد افراد العائلة لاتهامه بالتعاون مع اسرائيل ونقل معلومات ساعدتها في اغتيال ثلاثة من قادة كتائب القسام في حرب صيف 2014، كما جاء في بيانين من حماس والعائلة الجمعة.

وقالت العائلة في بيانها الذي وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس انها "نفذت القصاص بحق ابنها احمد سعيد برهوم بعدما تأكدت بما لا يدع مجالا للشك بتورطه في جريمة اغتيال القادة الشهداء محمد ابو شمالة ورائد العطار وابن العائلة محمد برهوم".

واشارت العائلة الى انها "تسلمت ابنها من قوى المقاومة" بدون مزيد من التفاصيل، لكن مصدرا في رفح أشار الى ان برهوم خضع للاحتجاز وللتحقيق لدى أمن حماس.

وفِي بيان تلقته فرانس برس باركت حركة حماس إعدام برهوم واصفة اياه ب"المجرم" وقالت في اشارة الى العائلة ان "هذا يدل على أصالتها وعمق انتمائها لمشروع المقاومة لتضرب بذلك مثلا رائعا".

وذكر الكاتب فايز ابو شمالة وهو من أفراد عائلة القيادي في القسام محمد ابو شمالة في مقالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انه شهد عملية الإعدام في رفح صباح الجمعة.

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت بالصواريخ في أواخر حرب صيف 2014، مبنى في رفح كان يتحصن فيه قادة القسام الثلاثة ما أسفر عن مقتلهم جميعا.