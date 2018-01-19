لافروف: الاتفاق النووي الإيراني غير قابل للاستمرار بلا واشنطن

الامم المتحدة: اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة ان الاتفاق النووي الايراني سيكون غير قابل للاستمرار في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه، كما هدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في نيويورك "لا يمكن المضي بهذا الاتفاق في حال قرر احد المشاركين فيه الانسحاب منه من طرف واحد". تابع "سينهار، ولن يكون هناك اتفاق جديد"، قبل ان يضيف "اعتقد بان الجميع يعرفون ذلك".

وكان الرئيس الاميركي طلب في الثاني عشر من يناير من الاوروبيين العمل على "سد الثغرات الرهيبة" الموجودة حسب رايه في الاتفاق، والا فان الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على ايران، وستخرج بحكم الامر الواقع من الاتفاق الذي وقع في فيينا عام 2015.

تابع لافروف ان الوضع وصل الى "نقطة حاسمة"، مشيرا بشكل واضح الى ان موسكو لن تحاول انقاذ الاتفاق مع الشركاء الاخرين فيه، الا انها ستسعى الى اقناع الاميركيين بعدم التخلي عنه.

واكد لافروف مرة ثانية ان الانسحاب من الاتفاق الايراني سيوجه ايضا اشارة سيئة جدا الى كوريا الشمالية التي تملك قنبلة نووية ويسعى اعضاء مجلس الامن لاقناعها بالتخلي عنها.

