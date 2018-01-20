محكمة أميركية تقضي بسجن صيني لسرقته برنامج كمبيوتر

واشنطن: افاد مسؤولون الجمعة بان محكمة اميركية قضت بسجن مبرمج صيني مدة خمس سنوات بعد ادانته بالتجسس وسرقة رمز برنامج كمبيوتر تملكه شركة تكنولوجيا اميركية.

وأكد بيان لوزارة العدل الاميركية الحكم الذي صدر الخميس بحق مطوّر البرامج شو جياكيانغ (32 عاما)، من دون ان يتم ذكر اسم الشركة.

وقال المحامي الاميركي جيفري بيرمان في نيويورك حيث جرت المحاكمة "لقد سرق شو جياكيانغ، كما اعترف سابقا في محكمة فدرالية، اسرارا تكنولوجية متعلقة بالتجارة من موظف اميركي بهدف افادة الحكومة الصينية".

واقر شو عام 2016 بالتهم المتعلقة بالسرقة. وقال مسؤولون ان خطته كان تهدف الى افادة لجنة التخطيط لشؤون الصحة والعائلة الصينية.

وبحسب وثائق المحكمة اعترف شو انه بنى نسخة مماثلة للبرنامج المملوك للشركة وأخذها معه عند مغادرته لهذه الشركة عام 2014. ومن المعروف ان الشركات تحافظ على نواة برامجها الحاسوبية بكثير من السرية.

وقد التقى شو بعميلين متخفيين في فندق في وايت بلاينز في نيويورك عام 2015 وقدّم اليهما البرنامج المعدّل في محاولة منه لاخفاء اصوله. وقال شو للعميلين في ذلك الوقت انه اعطى رمز البرنامج نفسه الى "زبائن عدة"، بحسب ما جاء في بيان وزارة العدل.

وقالت مساعدة المدعي العام دانا بونتي في بيان إنّ "شو لم يسرق فقط اسرارا تقنية تجارية من شركة اميركية، وهي جريمة فدرالية، بل فعل ذلك من اجل منفعته الخاصة وبنيّة افادة الحكومة الصينية".

ويُظهر حساب شو على موقع "لينكد إن" انه حصل على درجة جامعية في علوم الكومبيوتر من جامعة ديلاور وعمل في شركة "آي بي أم" في بكين بين عامي 2010 و2014.

