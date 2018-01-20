تويتر يغلق ألف حساب إضافي مرتبط بوكالة دعاية مقرها روسيا

سان فرانسيسكو: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الجمعة عن اغلاق أكثر من 1000 حساب مشبوه جديد مرتبط بوكالة دعاية رقمية مقرها روسيا يُشتبه في انها سعت إلى التأثير على الحملة الانتخابية الأميركية في العام 2016.

وقال تويتر على مدونته الجمعة انه كشف واغلق 1062 حسابًا إضافيًا تعود إلى وكالة أبحاث الإنترنت المرتبطة بالكرملين، ما يرفع عدد الحسابات المغلقة الى ما مجموعه 3814 حسابا. اضاف تويتر ان تلك الحسابات نشرت خلال حملة الانتخابات 175993 تغريدة.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي منذ اشهر انتقادات تتهمها بانها تحولت رغمًا عنها الى منصّات لحملة دعائية مصدرها روسيا خلال الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز الجمهوري دونالد ترمب.

ويحقّق الكونغرس الاميركي ومدع خاص في احتمال تدخّل روسيا في الانتخابات.

