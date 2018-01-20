العثور على جثث سوريين قضوا برداً في لبنان

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء إن قوات الدفاع المدني بالتعاون مع قوات من الجيش انتشلت جثث ثلاثة عشر سورياً قضوا في العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان أخيراً.

وأضافت الوكالة أن السوريين الثلاثة عشر لقوا مصرعهم أثناء عبورهم الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا بشكل غير قانوني.

وذكرت الوكالة أن الجثث تم نقلها إلى عدد من المستشفيات.

ونشرت قوات الدفاع المدني في لبنان صوراً على صفحتها على موقع فيسبوك للعملية المستمرة لإنقاذ مواطنين لبنانيين علقوا في منطقة جبل صنين.

وقالت القوات إنها أنجزت المهمة رغم "الظروف المستحيلة" التي جرت فيها عملية انتشال الضحايا.

وكانت وسائل إعلام محسوبة على المعارضة السورية قالت إن طفلاً قضى في شهر ديسمبر كانون أول الماضي بعد تجمده عند الحدود اللبنانية السورية، وذكر موقع "عنب بلدي" المعارض السوري أن الطفل لقى مصرعه بينما كان يحاول دخول لبنان عبر طريق غير شرعي.

لبنان استقبل نحو 1.5 مليون لاجىء سوري منذ عام 2011، لكن منظمة الأمم المتحدة تقول إن عدد السوريين المسجلين على قوائمها داخل لبنان انخفض لأقل من مليون سوري.